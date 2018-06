Neue Spur im Mordfall Bögerl nach TV-Fahndung

Nach der erneuten Fernsehfahndung im Fall der vor mehr als zwei Jahren entführten und ermordeten Heidenheimer Bankiersgattin Maria Bögerl hat der Polizei möglicherweise eine heiße Spur. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, war unter den mehr als 250 Hinweisen ein Tipp auf zwei mögliche Täter. Einer von ihnen habe identifiziert werden können. Jetzt wollten die Ermittler prüfen, ob er als Tatverdächtiger infrage komme.

Der Mordfall war am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY… ungelöst“ in einem knapp 30-minütigen Beitrag vorgestellt worden. Bögerl war am 12. Mai 2010 von einem mit einem Messer bewaffneten Mann aus ihrem Wohnhaus in Heidenheim verschleppt worden. Rund drei Wochen fand man ihre Leiche. (dapd)