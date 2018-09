Nach Zweitligaspiel: Heidenheimer Fans schlagen sich – ein Mann wird schwer verletzt

Nach dem Zweitligaspiel des 1. FC Heidenheim gegen den VfL Bochum sind am Samstagabend zwei Fangruppen aneinandergeraten. Dabei wurde ein 27-Jähriger schwer verletzt. Das Kuriose: Beide Gruppen waren Fans derselben Mannschaft – nämlich Heidenheim.

Wie die Polizei in einem Bericht mitteilt, kam es in einer Gaststätte in der Heidenheimer Innenstadt zu einer Schlägerei. Die Ursache für den Streit ist nicht bekannt. Die Folgen der Auseinandersetzung allerdings schon: Ein 27-Jähriger muss mit einer Schnittwunde am Rücken ins Krankenhaus gebracht werden und wurde operiert. Lebensbedrohlich sei seine Verletzung aber nicht gewesen.

Die Polizei ermittelt jetzt, ob der Mann mit einem Messer verletzt wurde oder ob er möglicherweise in eine Scherbe gefallen ist. Zur Beruhigung der Lage, so schreibt die Polizei, mussten viele Beamte aus Heidenheim und den umliegenden Polizeirevieren sowie Polizeihundeführer eingesetzt werden. Trotz der starken Polizeipräsenz kam es immer wieder zu kurzfristigen Auseinandersetzungen unter den Fans.

Als die Polizisten bei einer dieser Prügeleien dazwischen gehen wollten, wurde einer der Beamten leicht am Bein verletzt.