Nach sechs Monaten an der Voith-Spitze: Schaller geht

Stephan Schaller, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith Group, wird sein Amt bis zum 31.Oktober aus persönlichen Gründen niederlegen, heißt es in in einer knappen Mitteilung des Konzerns. Schaller stand damit gerade einmal ein knappes halbes Jahr an der Spitze von Voith.

Die Nachricht habe wie ein wie eine Bombe eingeschlagen, berichtet die „Heidenheimer Zeitung“ in ihrer Samstagsausgabe. Nach vielen Jahren, in denen bei Voith kaum etwas so beständig gewesen sei wie die Besetzung der obersten Führungsebene, gleichte iese Entscheidung einem Erdbeben. Dass ein Konzerngeschäftsführer nach einem halben Jahr wieder gehe, das habe es noch nie gegeben.

Laut einem Bericht in der „Heidenheimer Zeitung“ waren die Gesellschafter mit der Führung und dem persönlichen Auftreten Schallers nicht so zufrieden. Insbesondere habe es Schaller nicht geschafft hat, die Führungsmannschaft hinter sich zu bringen. Die Gesellschafter und die Führungsebene hätten Schaller mangelnde Identifikation mit dem Unternehmen vorgeworfen.

Als Nachfolger hat der Gesellschafterausschuss Toralf Haag zum Vorsitzenden der Konzerngeschäftsführung ernannt, teilt die Voith-Pressestelle mit. Haag ist bereits seit Oktober 2016 Mitglied der Konzerngeschäftsführung und zuständig für Finanzen und Controlling. Seine bisherige Zuständigkeit für das Finanzressort wird er auch weiterhin beibehalten und künftig beide Funktionen in Personalunion ausüben.