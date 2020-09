Mutter setzt Kind ohne Gurt im Auto nach vorn

an) - Die Polizei hat in den vergangenen Tagen auf Schulwegen Verkehrsteilnehmer beanstandet. Am Freitag haben die Beamten in der Richard-Wagner-Straße verschiedene Fahrer wegen Haltens auf dem Radweg, falschem Verhalten am Zebrastreifen und wegen Benutzung des Handys während der Fahrt ermahnt. Am Mittwoch waren in der Theodor-Heuss-Straße drei Fahrer ohne Gurt unterwegs und vier benutzten das Handy. In der Richard-Wagner-Straße war ein Fahrer nicht angeschnallt, bei einem weiteren fehlte der Kindersitz. Mehrere Fahrer wollten dort auf dem Gehweg halten. Ohne Gurt auf dem Beifahrersitz beförderte in Herbrechtingen eine Mutter ihr Kind. Dort waren am Donnerstag drei Fahrer ohne Gurt unterwegs und am Mittwoch einer. Ein weiterer hatte sein Kind nicht angeschnallt.