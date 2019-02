Mustafa und Gimbel sind württembergische Meister

Die Nachwuchsringer des KSV Winzeln und des AB Aichhalden haben bei den württembergischen Meisterschaften im freien Stil in Königsbronn für eine Sternstunde gesorgt. Sie belegten nicht nur in der Gesamtwertung der A- B- und C-Jugend die Plätze eins und drei. Sie holten zusammen sechs der elf Meistertitel des Bezirks Schwarzwald-Alb-Bodensee. Zwei Sieger kamen auch aus dem Landkreis Tuttlingen. Endrit Mustafa (AB Wurmlingen) und Max Gimbel (SV Dürbheim) durften in der Mitte des Treppchens stehen.

Während Fabian Fus (KSV Winzeln) nur zwei Siege für den Titelgewinn in der Klasse bis 80 Kilogramm benötigte und nach Silber im Vorjahr ganz oben stand, musste Vereinskamerad Lars Reiter (35 kg) vier Gegner aus dem Weg räumen, um seinen Sieg aus 2018 zu wiederholen. Mit drei Siegen waren jeweils Paul Steinhilber (44 kg) und Mika Schmid (68 kg/beide KSV Winzeln) am Ziel. Vor allem Letzterer wie auch Tim Klausmann (AB Aichhalden) überraschten mit der Goldmedaille. Klausmann kam in seinen vier Siegen in der Klasse bis 44 Kilogramm auf die Bilanz von 69:23 Wertungspunkten.

Sicherlich am leichtesten zu Titelehren kam Ali Zarabi (AB Aichhalden), der in der Klasse bis 110 Kilogramm keinen Konkurrenten hatte. Der AB Wurmlingen war durch Endrit Mustafa (55 kg) und der SV Dürbheim mit Max Gimbel (35 kg) erfolgreich. Der ABW-Ringer musste bei seiner Titelverteidigung eine gute Kondition beweisen. Erst nach fünf Siegen durch technische Überlegenheit und auf Schultern stand er im Finale, das er gegen Vorjahresmeister Luis Aschauer (AC Röhlingen) 9:5 gewann. Gimbel zeigte mit drei Schultersiegen, darunter gegen Finalist Roman Marte vom AV Hardt, seine Qualitäten. Nur gegen den Heilbronner Julian Laas musste der Dürbheimer beim 19:14-Sieg über die volle Kampfdauer gehen.

Neben Marte kamen Luca Ilardo (ASV Tuttlingen/48 kg), Andreas Dudin (SG Schramberg/51 kg), Paul Mettmann (AB Aichhalden/50 kg), Finn-Leonard Schweikert (38 kg), Nick Wernz (46 kg/beide KSV Winzeln) und Marian Steinhart (SV Dürbheim/45 kg) zur Vizemeisterschaft. Zum Medaillenregen gesellten sich fünf Bronzemedaillen durch Louis Kopp (38 kg), Ian King (29 kg), Tiemo Bantle (54 kg/alle AB Aichhalden), Gentrit Mustafa (AB Wurmlingen/44 kg) und Finn-Mauris Geisendörfer (KSV Winzeln/48 kg). Als Vierte verfehlten Antonio Milazzo (ASV Tuttlingen/71 kg), Lars Mattes (SV Dürbheim/29 kg), Tim Broghammer (AB Aichhalden/68 kg) und Andrija Ivanovic (ASV Tuttlingen/71 kg) als Fünfter nur knapp die Medaillenränge.

Die Ergebnisse:

A-Jugend, 42 kg (3 Teilnehmer): 1. Oscar Ziegler (TSV Ehningen); 45 kg (2): 1. Paul Laible (SG Weilimdorf), 2. Marian Steinhart (SV Dürbheim); 48 kg (5): 1. Jonas Stark (AC Röhlingen), 2. Luca Ilardo (ASV Tuttlingen); 51 kg (3): 1. Damian Macun (RD Heilbronn); 55 kg (18): 1. Endrit Mustafa (AB Wurmlingen); 60 kg (14): 1. Julian-Leonhardt Kellermann (KSV Musberg), 12. Luca Stefan Kupferschmid (SV Dürbheim); 65 kg (8): 1. Felix Egner (ASV Möckmühl); 71 kg (11): 1. Stas Wolf (ASV Schwäbisch Hall), 4. Antonio Milazzo, 5. Andrija Ivanovic (beide ASV Tuttlingen); 80 kg (3): 1. Fabian Fus (KSV Winzeln); 92 kg (4): 1. Theodoros Singiridis (KSV Neckarweihingen); 110 kg (1): 1. Ali Zarabi (AB Aichhalden).

B-Jugend, 35 kg (7): 1. Lars Reiter (KSV Winzeln); 38 kg (7): 1. William Lehn (KG Baienfurt); 41 kg (8): 1. Danny Mayr (KG Baienfurt); 44 kg (7): 1. Paul Steinhilber (KSV Winzeln), 3. Gentrit Mustafa (AB Wurmlingen); 48 kg (11): 1. Robin Wentsch (TSV Münster); 52 kg (8): 1. Marco Hanke (SG Weilimdorf); 57 kg (10): 1. Leon Rul (TSV Herbrechtingen), 8. Darko Borkovic (SV Dürbheim); 62 kg (7): 1. Luca Deininger (SV Ebersbach); 68 kg (4): 1. Mika Schmid (KSV Winzeln); 80 kg (3): 1. Angelos Apostolidis (KSV Musberg).

C-Jugend, 29 kg (8): 1. Ben Gleich (TSV Münster), 4. Lars Mattes (SV Dürbheim); 32 kg (7): 1. Islam Tashuev (SV Ebersbach); 35 kg (9): 1. Maximilian Gimbel (SV Dürbheim); 38 kg (7): 1. Merdijan Kadrijaj (KG Baienfurt); 41 kg (5): 1. Kevin Karl (SV Fellbach); 44 kg (5): 1. Tim Klausmann (AB Aichhalden); 46 kg (5): 1. Justin Leto (KSV Musberg); 50 kg (5): 1. Alexej Dizer (KV Stuttgart); 54 kg (6): 1. Sebastian Kuralesov (TSV Herbrechtingen); 61 kg (3): 1. Efe Isik (SG Weilimdorf); 80 kg (2): 1. Mert Ismet (AC Böckingen).