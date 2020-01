Musikernachwuchs misst sich

140 Kinder und Jugendliche aus Ostwürttemberg haben beim Regionalwettbewerb von Jugend musiziert in Heidenheim und Waldstetten teilgenommen, um sich in lockerer Atmosphäre musikalisch miteinander zu messen.

Drei abwechslungsreiche Tage mit einer beeindruckenden musikalischen Bandbreite wurden in Heidenheim und Waldstetten geboten. Solo gingen die Nachwuchsmusiker am Klavier, mit der Gitarre oder in der Kategorie Gesang an den Start. Im Ensemble zeigten die Bläser und Streicher ihr Können. Modern ging es bei den Schlagzeugern zu, die in der Kategorie Drum-Set (Pop) antraten.

Dass sich das viele Üben der vergangenen Wochen gelohnt hat, zeigt ein Blick auf die Ergebnisse: Insgesamt 62 der 140 Teilnehmer erhielten einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der im März in Tuttlingen und Waldstetten stattfindet. Im Mai und Juni schließlich treffen sich die Besten der Besten beim Bundeswettbewerb in Freiburg.

Am Sonntag, 9. Februar, beginnt um 17 Uhr findet das Abschlusskonzert des Regionalwettbewerbs in der Waldorfschule Heidenheim statt. Der Eintritt ist frei. Auf der Bühne haben die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker dann die Gelegenheit, ihr musikalisches Talent einem großen Publikum vorzustellen. Im Rahmen des Konzertes werden auch die Urkunden überreicht. Die Bundespreisträger werden am 28. Juni auf Schloss Kapfenburg ein Konzert geben.

Das sind die Preisträger aus dem Verbreitungsgebiet der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“:

Solowertung Klavier: erste Preise: Noah Häcker, Aalen; Emma Principi (Weiterleitung zum Landeswettbewerg (WL)); Sofia Fedosenko, Aalen (WL); Benjamin Funczik, Ellwangen (WL); Leander Brune, Aalen (WL); Felix Weik, Lippach (WL).

Solowertung Gitarre (Pop): erster Preis: Leopold Behr, Stödtlen.

Ensemblewertung Streicher-Ensemble, gleiche Instrumente: erste Preise: Gina Principi, Sarah Freytag und Paul Widdermann, alle Ellwangen; gemischte Besetzung, erste Preise: Elisabeth Charlotte Haller, Aalen.

Ensemblewertung Holzbläser-Ensemble, gleiche Instrumente: erste Preise: Lorinda Bader und Svea Müller, beide Aalen, beide mit WL; Leonie Sing und Emilia Oswald, beide Neresheim mit WL, Freya Dittmer, Lauchheim; Anna Merz, Neuler; gemischte Besetzung, erster Preis: Elodie Kamenov, Essingen (WL).

Ensemblewertung Blechbläser-Ensemble, gleiche Instrumente, erste Preise: Loris Bolsinger, Valentin Mauß, Charles Kayser, alle Aalen, alle mit WL.

Solowertung Drum-Set (Pop): erste Preise: Fabian Hirschmann, Aalen; Benjamin Klass Cifuentes, Aalen; Tony Matteo Abele, Hüttlingen; Florian Ergezinger, Bopfingen (WL); Ludwig Behr, Stödtlen (WL); Ziqian Xu, Wört (WL); Finn Lippold, Essingen; Thomas Bäuerle, Aalen (WL).