Ein 49-Jähriger ist am Samstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Am Samstagmittag, kurz nach 15 Uhr, fuhr der Mann mit seinem Motorrad auf die Autobahn an der Anschlussstelle Heidenheim auf. Auf regennasser Fahrbahn geriet er ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer ins Schleudern und stürzte. Dadurch verletzte er sich schwer und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.