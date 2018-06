Mordfall Bögerl: Noch gibt es keine heiße Spur

Entgegen anderslautender Medienberichten bestätigt die Landespolizeidirektion Stuttgart (LPD) nicht, dass es im Fall Bögerl Hinweise auf zwei mögliche Täter gibt. Bei einem werde geprüft, ob er als Tatverdächtiger in Frage kommt, schreibt eine überregionale Boulevardzeitung.

„Wie man darauf kommt, weiß ich nicht“, sagt Frank Buth, Pressesprecher der LPD, auf Nachfrage der Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung. Es gebe durchaus konkrete Ermittlungsansätze, diesen Hinweisen müsse die Soko „Flagge“ in den kommenden Tagen und Wochen aber erst einmal nachgehen. „Sicherlich kann sich aus den Hinweisen eine heiße Spur ergeben“, so Buth. „Aber manche Spuren lassen sich nun mal nicht in fünf Minuten abarbeiten.“ Mittlerweile seien nach der Ausstrahlung eines rund 30-minütigen Berichts in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy“ am vergangenen Mittwochabend sogar schon mehr als 300 neue Hinweise eingegangen. „Die wenigsten davon sind anonym“, sagt Buth. „Die meisten Tipps kommen in unserem Callcenter an.“ (na)