Mordfall Bögerl: Gesuchte Taxifahrerin meldet sich

Das Rauschen im Blätterwald ist am Freitag zu einem Sturm angeschwollen: Nachdem die Landespolizeidirektion Stuttgart (LPD) am Donnerstag 250 neue Hinweise im Mordfall Maria Bögerl bekanntgegeben hatte, war am Freitag unter anderem in einer überregionalen Boulevardzeitung davon zu lesen, dass es Hinweise auf zwei mögliche Täter geben soll. Bei einem, so hieß es, werde sogar geprüft, ob er als Tatverdächtiger in Frage komme. Das wollte die LPD nicht bestätigen: „Wie man darauf kommt, weiß ich nicht“, sagte Pressesprecher Frank Buth auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung.

Es gebe zwar durchaus konkrete Ermittlungsansätze, diesen Hinweisen müsse die Soko „Flagge“ in den kommenden Tagen und Wochen aber erst einmal nachgehen. „Sicherlich kann sich aus den Hinweisen eine heiße Spur ergeben“, so Buth. „Aber manche Spuren lassen sich nun mal nicht in fünf Minuten abarbeiten.“

Mittlerweile seien nach der Ausstrahlung eines rund 30-minütigen Berichts in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ am vergangenen Mittwochabend sogar schon über 300 neue Hinweise eingegangen. „Die wenigsten davon sind anonym“, ergänzte der Pressesprecher. „Die meisten Tipps kommen in unserem Callcenter an.“ Aber auch der Weg übers Internet werde genutzt.

Einen ersten greifbaren Ermittlungserfolg konnte die Ermittler aber schon verbuchen: In „Aktenzeichen XY ungelöst“ ist eine Stuttgarter Taxifahrerin aufgefordert worden, sich zu melden. Sie hatte Maria Bögerl am 2. März 2010 vom Hauptbahnhof Stuttgart nach Heidenheim gefahren. Die Taxifahrerin hat sich jetzt am Freitagvormittag bei der Polizei gemeldet. „Sie ist auch schon vernommen worden“, sagt Frank Buth. „Sie hat eventuell Beobachtungen gemacht, die für unsere Ermittlungen wichtig sein können.“

So sei es nicht auszuschließen, dass Maria Bögerl schon zum genannten Zeitpunkt von dem Täter oder den Tätern observiert worden ist. Genauere Ergebnisse könne man zum jetzigen Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Überlegungen aber noch nicht preisgeben, so Buth.