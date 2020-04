Mit Minen und Fabriken zum Erfolg

Hinter Kolibri Games (früher Fluffy Fairy Games) stecken mittlerweile nur noch drei der einst fünf Gründer: Daniel Stammler, Oliver Löffler und Janosch Sadowski, allesamt Heidenheimer. Ihr erstes Spiel, Idle Miner Tycoon, wurde mittlerweile von 110 Millionen Menschen heruntergeladen, beim zweiten Spiel, Idle Factory Tycoon, sind es etwa 11 Millionen. „Wir bauen an neuen Spielen, aber der Fokus liegt klar auf den beiden existierenden. Da steckt noch so viel Potenzial drin“, erklärt Daniel Stammler. In den Spielen geht es darum, eine Mine oder eine Fabrik aufzubauen und so schnell wie möglich zu erweitern. Dabei muss der Spieler nicht ständig aktiv eingreifen, sondern setzt die Rahmenbedingungen. Dann - wie im Genre der Idle Games üblich - läuft das Spiel selbstständig weiter, auch wenn das Handy abgeschaltet wird.

Im Februar haben die drei Unternehmer 75 Prozent ihrer Firmenanteile an den französischen Videospiele-Giganten Ubisoft verkauft. „Wir fanden, es war ein guter Zeitpunkt, uns mit einer großen, internationalen Firma zusammenschließen. Da stehen einem ganz andere Möglichkeiten offen“, so Stammler. Seit dem Verkauf hält sich die Firma sehr bedeckt, was Umsatzzahlen angeht. Im Jahr 2018 setzte Kolibri Games laut des Online-Wirtschaftsmagazins Gründerszene 38 Millionen Euro um.