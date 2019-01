Mit Schwung ins neue Jahr

Kaum ist der letzte Böller verhallt, geht es im Heidenheimer Café Swing wieder mit dem Kulturprogramm los. Seit vielen Jahren gibt es am Samstag, 5. Januar, um 20.30 Uhr mit Lee Mayalls Saxmachine den Kulturjahrauftakt nach Maß. Den Mann, der sein Horn befeuert wie kein Zweiter, braucht man hier nicht mehr groß vorstellen. Mit seiner Band und seinen stets vorzüglichen Sängern ist er der heißeste Showact, den Heidenheim derzeit zu bieten hat.

Am Freitag, 18. Januar, um 20 Uhr ist es wieder Zeit für den Heidenheimer Poetry Slam. Die Erfolgsgeschichte geht in die nächste Runde. An diesem Termin feiert der Swing-Slam seinen sechsten Geburtstag und man darf gespannt sein, was Moderator Hanz im Köcher hat. Wie immer sind Slammer aus ganz Deutschland am Start. Und natürlich Martin Szegedi. Der Heidenheimer war in diesen sechs Jahren immer dabei und dies ist wirklich aller Ehren wert.

Das Januarprogramm klingt auch ein wenig wie ein „Swing Best Of“. So kommt am Samstag, 26. Januar, um 20.30 Uhr der bekannteste Akkordeonist Baden-Württembergs, Stefan Hiss, mit seiner Band Hiss ins Swing. Mit seinem ungewöhnlichen Entertainment ist Hiss einer der größten Exportschlager des Ländles. Und wenn er mit geschwellter Brust und fliegenden Fingern zur Friedhofpolka lädt, bleibt kein Auge trocken.