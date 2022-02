Mit der Schnapsflasche hinterm Steuer

Betrunken, mit der Schnapsflasche in der Hand am Steuer und ohne Führerschein hat ein 40-Jähriger am Montagabend in Heidenheim einen Unfall gebaut. Zeugen hatten den auffälligen Autofahrer der Polizei gemeldet.

Gegen 19.45 Uhr waren Zeugen im Flamenweg unterwegs. Dort fiel ihnen ein BMW auf, der mehrfach gegen einen geparkten VW stieß. Deshalb wählte ein Zeuge den Notruf. Bei einer Kontrolle stellte die Polizei fest, dass der Mann auf dem Fahrersitz saß, eine Schnapsflasche bei sich hatte und daraus trank. Die Beamten hatten den Verdacht, der Mann sei unter der Einwirkung von Alkohol und Drogen gefahren. Ein Test wurde von ihm verweigert, weshalb der 40-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Seinen Rausch musste er in der Zelle ausschlafen. Der Mann hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz, weshalb er zur Gewährleistung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen musste. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.