Schwer verletzte hat sich ein Autofahrer am Dienstag in Heidenheim. Der 41-Jährige fuhr gegen 6.30 Uhr die Würzburger Straße entlang. Als er nach rechts in die Straße Am Rathaus abbog, geriet er mit einem Rad seines Fahrzeugs an den Bordstein. Der Fahrer reagiert wohl zu heftig, denn sein Auto kam ganz nach rechts und rammte den Ampelmast. Durch den heftigen Aufprall wurde der 41-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.