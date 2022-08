Max-Liebhaber-Preis geht an Illenberger

Der zehnte Max-Liebhaber-Preis geht in diesem Jahr an den Opernsänger Gerrit Illenberger. Der in Heidenheim geborene Bariton singt bedeutende Partien aus dem Konzertbereich, von Bachs Matthäus-Passion über das Requiem von Fauré oder Duruflé bis hin zu zeitgenössischen Werken. Im Bereich der Alten und Neuen Musik arbeitet er regelmäßig mit kammermusikalischen Ensembles wie der „capella sollertia“ oder dem „LauschWerk“ zusammen.

Als Opernsänger war er zuletzt als Papageno („Die Zauberflöte“) und anderen Hochschulproduktionen zu hören. Im Sommer debütierte er an der Kammeroper München als Graf Almaviva („Hochzeit des Figaro“) und gastierte bei den Opernfestspielen Heidenheim 2021 als Georg Elser in der Pop-up Oper „Nau bens hald i“ (2021) und als Reinmar von Zweter („Tannhäuser“ 2022). Die enge Verbindung zu seiner Heimat zeigt sich auch in den Konzerten mit seinem 2009 gegründeten Vokalensemble „MA’cappella“ sowie regelmäßigen Projekten mit dem Neuen Kammerchor Heidenheim.

Illenberger studierte zunächst Ingenieurwissenschaften an der Technischen Universität München; 2020 schloss er dort ein Masterstudium der Luft- und Raumfahrt ab. Aktuell studiert er an der Hochschule für Musik und Theater München im Hauptfach Gesang.