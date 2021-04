Maskengegner schlägt schwerbehinderten Mann nieder.

Ein 63-Jähriger ist am Samstagabend gegen 17.30 Uhr in einem Discounter zum Einkaufen gewesen. Dort wies er einen etwa 30-jährigen Kunden auf die Maskenpflicht hin. Dieser wurde gegenüber dem Senior aggressiv und schubste ihn nach hinten weg. Der schwerbehinderte Mann stürzte dadurch. Doch damit war nicht genug. Der 30-Jährige kniete sich auf den Oberkörper des am Boden liegenden und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Der Geschädigte erlitt Prellungen und Schürfwunden. Der Schläger ist etwa 1,85 Meter groß, hat weiße Hautfarbe, aber Rastalocken. Er verließ den Markt und und haute mit seinem Fahrrad ab.

Die Ermittlungen dar Polizei dauern noch an. Eine Fahndung nach dem Mann lief ins Leere.