Mark Forster kommt zum Brenzpark-Open-Air

Imposanter, lauter, bunter und mit neuen Songs wartet Mark Forster im kommenden Jahr mit seiner bisher größten Tour auf. Mit neuen und alten Songs, neuer Show und bestimmt der einen oder anderen Überraschung im Gepäck kommt er am Freitag, 9. August 2019, um 19.30 Uhr nach Heidenheim in den Brenzpark.

Ob Musikliebhaber, Fußballfan, Radiohörer oder Fernsehzuschauer – an Mark Forster kommt niemand vorbei. Der gebürtige Pfälzer mit polnischen Wurzeln gehört zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Sängern und Songschreibern. In den vergangenen Jahren hat er mit Songs wie „Au revoir“, „Stimme“ oder „Wir sind groß“ und seiner grundsympathischen Art begeistert.

Sein drittes Album „Tape“ strotzt vor Superlativen: Im Juni 2016 veröffentlicht, erreichte es Dreifach-Goldstatus und produziert eine Hitsingle nach der anderen. Gleich die erste Auskopplung „Wir sind groß“ war offizieller ZDF-Song der Fußball-Europameisterschaft und schaffte Platin für über 500 000 verkaufte Einheiten, bevor der Nachfolger „Chöre“ den überragenden Erfolg wiederholte. „Sowieso“ meldet ebenfalls Gold und hält gleichzeitig den Rekord als längste deutschsprachige Airplay-Nummer-Eins aller Zeiten. Hinzu kommt Gold für das Debütalbum „Karton“ und Doppelplatin für „Bauch und Kopf“, eine hochgradig beeindruckende Kollektion an Edelmetall.

Die Redaktion des Lifestylemagazins GQ kürte den 33-Jährigen Anfang November zum „Man of the Year 2017“. Zeitgleich mit der Ausstrahlung von „The Voice of Germany“, ein Format aus dem Forster nicht mehr wegzudenken ist, übernahm er Anfang 2018 auch die Präsentation des preisgekrönten TV-Musikformats „Sing meinen Song – das Tauschkonzert“ und trat damit die Nachfolge von Gastgebern wie Xavier Naidoo und The Boss Hoss an. Mit seiner aktuellen Single „Like a lion“ (feat. Gentleman) läutete er im April 2018 auch musikalisch den Sommer ein. Zeitgleich verkaufte sich seine intime Club Tour Teil eins binnen weniger Tage aus.

Ganz nebenbei arbeitet er nach „Tape“ aktuell fleißig am nächsten Geniestreich. Das neue Album des Ausnahmetalents trägt den Titel „Liebe“ und steht seit einer Woche in den Regalen.

Aufnahmen in London, Florenz, Uganda und Berlin

Für jedes neue Werk reist er an neue Orte und musiziert mit anderen Menschen. Entstanden sind die erste Single „Einmal“ und die übrigen neuen Songs in London, Florenz, Uganda und Berlin. Die Songs klingen unverwechselbar, auch die Art, in der er seine wechselnden Inspirationen in begeisternden, sich sofort im Ohr verhakenden Pop überführt.Die erste Single „Einmal“ ist ein großes, kraftvolles Lied. Ein Lied über die Momente im Leben, die sich nicht wiederholen; über die Momente, die so kostbar und verändernd sind, dass sie sich gar nicht wiederholen können.

Und er wird sein neues Werk auch direkt auf die ganz großen Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bringen.