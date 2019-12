Maria, Josef und das Christkind sind wieder da.

Ein ebenso glückliches wie kurioses Ende hat die Suche nach drei 1,20 Meter hohen Krippenfiguren genommen. Sie waren Mitte November aus der Heidenheimer Fußgängerzone gestohlen worden. Dort standen sie anlässlich des Heidenheimer Winterdorfs in einer als Krippe gestalteten Holzhütte in der Hauptstraße. Das zumindest war der Polizei gemeldet worden. Tatsächlich liegt jetzt aber doch keine Straftat vor, berichtet nun die Polizei. Eine Frau hatte die Nachricht in den Medien gelesen und die Krippenfiguren aus Ton, die fest miteinander verbunden sind, sofort erkannt. Die hatte sie vor einem Jahr vom Besitzer ausgeliehen. Das war wohl schon so lange her, dass sich der Mann gar nicht mehr daran erinnert hatte. Jedenfalls müssen die Schafe jetzt nicht mehr alleine in der Krippe stehen.