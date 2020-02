Mann und Hund werden bei Unfall schwer verletzt.

Ein 55-jähriger Mann und sein Hund sind bei einem Unfall in Heidenheim schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 92-jähriger Autofahrer gegen 19 Uhr in Richtung Mergelstetten. In der Carl-Schwenk-Straße fuhr er bei Rot über eine Ampel. Dort wollte ein Mann mit seinen zwei Hunden bei Grün über die Straße laufen. Das Auto erfasste den 55-Jährigen und einen der Hunde. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen, der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Um den Hund kümmerte sich ein Tierarzt. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.