Mann flieht vor Polizei und bricht durch Steinmauer

Einen spektakulären Fluchtversuch vor der Polizei hat ein 42-Jähriger hingelegt: Er ist durch eine Steinmauer gefahren und ist auf ein anderes Auto geknallt.

Der 42-Jährige war am Sonntag kurz vor 23 Uhr in Heldenfingen unterwegs. Dort wollte eine Polizeistreife das Auto kontrollieren. Als der Autofahrer die Leuchtschrift auf dem Display des Polizeiautos sah, beschleunigte er. Er fuhr zu schnell in die Rüblinger Straße und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Hofeinfahrt und durchbrach eine Steinmauer. Erst ein geparkter Smart stoppte das Auto. Durch die Wucht des Aufpralls landete der Daimler im Nachbargarten.

Als die Polizisten den Autofahrer kontrollierten, bestätigte sich der Verdacht der Beamten: Der 42-Jährige war betrunken.

Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Den Führerschein behielten die Polizisten ein. An den Autos entstand Totalschaden. Ein Abschlepper barg sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Auf den leicht verletzten 42-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.