Mann flüchtet verletzt nach Unfall

Ein Polizeihubschrauber hat in der Nacht von Montag auf Dienstag nach einem Mann gesucht, der nach einem Unfall aus seinem Auto geflüchtet war.

Der 38-Jährige war in Königsbronn in Richtung Waldsiedlung unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Danach kam das Fahrzeug auf den Rädern zum Stillstand. Der Fahrer konnte das Auto selbstständig verlassen. Zeugen sahen wie sich der Mann entfernte. Wie die Polizei mitteilte, war er wohl auch verletzt.

Da die Möglichkeit bestand, dass der Mann sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, beteiligte sich ein Polizeihubschrauber an der Suche. Gegen 4.30 Uhr konnte der 38-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er roch stark nach Alkohol. Ein Test bestätigte den Verdacht und er musste eine Blutprobe abgeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.