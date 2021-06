Mann bedroht Frau mit dem Messer

In Herbrechtingen ist es am Sonntagabend zwischen einem 35-Jährigen und zwei weiteren Personen zu einem Streit gekommen, bei dem der Mann unter anderem eine Frau mit einem Messer bedrohte. Gegen 19.45 Uhr stritt sich der stark alkoholisierte 35-Jährige in der Ernst-Schreiber-Straße mit anderen Bewohnern. Dabei nahm er ein Küchenmesser und zerstach einen Reifen an einem vor dem Haus geparkten Auto. Im Anschluss drohte er einer Frau dann noch mit dem Messer. Die Frau informierte die Polizei. Der 35-Jährige flüchtete. Die fahndete nach ihm. Gegen 21.45 Uhr entdeckte die Polizei den Mann und nahm ihn vorläufig fest. Auch ein Polizeihubschrauber beteiligte sich an der Fahndung. Bei der Überprüfung der Personalien stellte die Polizei fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Er kam in Gewahrsam und wird nun dem Haftrichter vorgeführt.