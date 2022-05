Literaturtage „multimedial“ in Heidenheim

26 Veranstaltungen über zehn Tage hinweg an zehn Orten – und alles in einer Stadt: Heidenheim an der Brenz. Am Freitag, 13. Mai, beginnen die Literaturtage in Heidenheim unter Federführung der Sadtbibliothek.

Die Literaturtage knüpfen an die kleine Tradition früherer Literaturtage an, die im Zuge der baden-württembergischen Literaturtage im Jahr 2010 und dem Festival Littera X im Jahr 2013 in Heidenheim stattgefunden haben und großen Zuspruch fanden.

Die Auftaktveranstaltung gestaltet das RadioLiveTheater (Konzerthaus, 20 Uhr), das den Gästen ein Live-Hörspiel-Western mit Geräuschemacher bietet. Die Literaturtage „multimedial“ wollen alle Altersgruppen ansprechen und für jede Vorliebe etwas bereithalten, heißt es in der Ankündigung.

Gleich am Samstag, 14. Mai, zeigt die neue Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Medienzentrum von 10 bis 14 Uhr, was in ihr steck. „Eine unendliche Geschichte“ gibt’s dann am Sonntag (14-17 Uhr) im Kunstmuseum Heidenheim zu erleben: Auf einen Rundgang durch die Ausstellung „Haus des Erfinders“ von Herbert Nauderer folgt in Kooperation mit Kinder und Kunst die Entwicklung einer eigenen fiktiven Geschichte – mit Kohle, Schere und Kleber.

Am Montag, 16. Mai, liest Ingo Siegner aus seinem Buch „Der Drache Kokosnuss“ (14 Uhr, Bibliothek), der seine erste Prüfung bestehen, einen Prinzen besiegen und eine Prinzessin entführen muss. Für Kinder ab 6 Jahren.

Literaturkritiker und Autor Denis Scheck lässt das Rollband und die Mülltonne in den heiligen Hallen in Köln stehen und stellt dafür am Dienstag in der Stadtbibliothek Heidenheim (20 Uhr) „Schecks Kanon“ vor – eine Auswahl der 100 wichtigsten Werke der Weltliteratur.

Kinder, die Überraschungen lieben und dabei nicht zwingend an Schokolade denken, dürfen sich am Mittwoch über „Film ab!“ freuen: Um 15 Uhr wird der Titel in der Stadtbibliothek zum Programm, für Kinder ab 6 Jahren.

„Hier geht’s lang“ könnte auch den Titel des Programmhefts zu den Literaturtagen schmücken, hätte Elke Heidenreich daraus nicht bereits ein Buch gemacht. Dieses und „Männer in Kamelhaarmänteln“ stellt die Autorin am Donnerstag im Lokschuppen vor – Einblicke in prall gefüllte Kleiderschränke inklusive. Beginn: 20 Uhr.

Ein offen ausgetragenes Fifa-Turnier im Saal der Stadtbibliothek samt Computer-Spiel-Schule-XXL wartet in Kooperation mit dem Medienzentrum auf alle jene, die Video- und Computerspiele spielen und damit ein echt junges, aber nicht weniger wichtiges Kulturgut pflegen. Junge Coaches geben Eltern zudem Tipps zur Medienerziehung. Der virtuelle Ball rollt Freitag, zwischen 14 und 17 Uhr.

Geschichten, Gedichte, Comedy oder Spoken Word, Gesellschaftskritik oder Zeitgeist - egal, Hauptsache mitreißend: Fünf Slam-Poetinnen und –Poeten aus ganz Deutschland gehört am Samstag (20 Uhr) die Bühne der Bibliothek – zumindest für jeweils sechs Minuten. Moderator Johannes Elster passt auf, dass die Sanduhr richtig läuft. Der Poetry-Slam-Abend läuft in Kooperation mit dem Kulturbüro und dem Medienzentrum.

In der Matinee am Sonntag um 11 Uhr präsentiert Zdenka Becker aus Heidenheims langjähriger Partnerstadt Sankt Pölten in Österreich ihr neues Werk: „Es ist schon fast halb zwölf“, in dem es um das Verdrängen und Vergessen geht - in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Heidenheim eV. im Gemeindezentrum St. Maria.

Am Sonntag um 18 Uhr treten in der Pauluskirche in Heidenheim Nora Gomringer und Verensa Marisa mit ihrem Programm „Gottesanbieterin“ auf. Passend zum Abschluss der Literaturtage und zum Ort stellen sie die Frage nach dem irdischen Sein und geben den Gästen damit zu denken – in Kooperation mit der Evangelischen Erwachsenenbildung Heidenheim.