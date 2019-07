Landkreis Heidenheim trauert um Landrat Thomas Reinhardt

Landrat Thomas Reinhardt ist nach kurzer sehr schwerer Krankheit am Freitag, 12. Juli, im Alter von 60 Jahren verstorben.

Thomas Reinhardt war seit dem 1. Februar 2012 Landrat des Landkreises Heidenheim, für den er sich in zahlreichen Themen stark gemacht hat und an dessen positiver Weiterentwicklung er bis zu seiner Erkrankung Anfang des Jahres mit aller Kraft gearbeitet hat. Besonders wichtig waren ihm die Themen Klinikum, Brenzbahn, Schulen und Bildung,Wirtschaftsförderung und Tourismus, wobei er immer auch bereit war für die Anliegen des Kreises, der Landkreisbewohnerinnen und -bewohner zu kämpfen.

Geboren wurde Thomas Reinhardt in Ulm. Nach dem Abitur studierte er Jura an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und arbeitete als Rechtsreferendar am Landgericht Baden-Baden sowie anschließend als Rechtsanwalt in Ulm, bevor er 1988 ans Regierungspräsidium Stuttgart wechselte. Ab diesem Zeitpunkt war Thomas Reinhardt im Landesdienst tätig und hat Erfahrungen auf allen Verwaltungsebenen, unter anderem in zwei Ministerien, gesammelt. In den Jahren 2009 bis 2012 war er Erster Landesbeamter im Landkreis Heidenheim, bevor er 2012 vom Kreistag als Landrat gewählt wurde.