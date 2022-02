Landkreis Heidenheim startet ab Freitag voraussichtlich mit „Novavax“-Impfungen

Der Landkreis Heidenheim will voraussichtlich ab Freitag, 4. März, mit Impfungen mit dem Proteinimpfstoff von Novavax beginnen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung hervor. Die Behörde rechnet mit einer Lieferung von 1900 Dosen noch in dieser Woche.

Denn die ersten Lieferungen des Impfstoffs nach Baden-Württemberg seien bereits am vergangenen Freitag erfolgt, heißt es weiter. Daher soll die weiteren Auslieferungen an Stadt- und Landkreise noch in dieser Woche folgen.

Der Landkreis Heidenheim soll mit dieser ersten Lieferung rund 950 Personen voll immunisieren können. Die Stiko empfehle den Impfstoff ab 18 Jahren zweimal im Abstand von mindestens drei Wochen zu verabreichen. Schwangere oder stillende Frauen sollten sich nicht mit dem Proteinimpfstoff immunisieren lassen.

Die Erstimpfungen mit Novavax sollen im Kreis von Freitag bis Sonntag im Jahnhaus des HSB in der Wilhelmstraße 200 in Heidenheim zwischen stattfinden. Bislang hätten sich 175 Personen registriert, diese erhalten laut Kreisverwaltung telefonisch oder via E-Mail einen Termin zwischen 10 und 13 Uhr.

Für Impfwillige, die noch nicht registriert seien, bestehe die Möglichkeit, von Freitag bis Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr unter der Telefonnummer 07321 / 339 447 2 einen Termin für das Wochenende auszumachen. Je nach Verfügbarkeit seien aber auch Spontantermine vor Ort möglich. Die Zweitimpfung erfolge exakt drei Wochen später.

Impfwillige müssen laut Pressemeldung zu den Impfaktionen ihren Personalausweis und – wenn vorhanden – ihre Gesundheitskarte sowie ihren Impfpass mitbringen. Um die Registrierung bestmöglich vorzubereiten, bittet die Verwaltung darum, die Einwilligungserklärung sowie das Aufklärungsmerkblatt vorab auszufüllen und unterschrieben mitzubringen. Diese seien auf der Webseite des Landratsamts zu finden - hier klicken.