Für Ein-Personen- und Kleinunternehmen findet am Mittwoch, 14. März, das „Early-Bird-Frühstück“ in der IHK Ostwürttemberg in Heidenheim statt. In der kostenlosen Veranstaltung von 8 bis 11 Uhr informiert Michele Gurgoglione von Open Mind Consulting zum Thema „Die Dialogmethode - mit Strategie zum Erfolg“. Fokussierung und Konzetration auf Kernkompetenzen gilt als das Erfolgsrezept.