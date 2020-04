Keine Opernfestspiele: Rittersaal bleibt 2020 leer

Die Opernfestspiele Heidenheim werden auf Grund der Corona-Krise nicht stattfinden. Zu diesem Schritt haben sich Stadtverwaltung, Festspielleitung und die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats entschlossen. Damit gibt es zum ersten Mal seit 1964 keine Festspiele in Heidenheim.

Die Stadt Heidenheim wird für 25 Prozent der entgangenen Gage der Künstler aufkommen. Zwar muss die Festspielleitung im kommenden Jahr dann 20 Prozent des Budgets einsparen. „Aber die Künstler können Rechnungen bezahlen und wir wollen sie nicht im Stich lassen“, betont Oberbürgermeister Bernhard Ilg. Diese Regelung sei sehr entgegenkommend und beispielgebend, so Festspieldirektor Marcus Bosch. Abgesagt werden auch die beiden verbleibenden Meisterkonzerte am 26. April („Very British“) und am 14. Mai („O schöne Nacht“). Die geplanten Aufführungen 2020 werden weitgehend in die Festspielzeit 2021 übernommen. Karten können als Gutscheine für den Erwerb von Tickets für vergleichbare Veranstaltungen in der Saison 2021 eingesetzt werden. Alternativ können Karteninhaber bei Rückgabe des Tickets auf die Kaufpreiserstattung verzichten und den Betrag zugunsten der Unterstützung von Künstlern und saisonalen Mitarbeitern der Festspiele spenden. Infos: www.opernfestspiele.de