Junger Kammerchor bereitet sich auf die Winteroper vor

„Musikwerkstatt OH!“ auf der großen Bühne: Der Junger Kammerchor Ostwürttemberg (JKO bereitet sich derzeit vor auf die Winteroper der Opernfestspiele Heidenheim. Die Aufführung von „La Cenerentola“ von Rossini am 7. März im Festspielhaus CCH wird ein Höhepunkt auch der Begabtenförderung der „Musikwerkstatt OH!“ werden: Neun Sänger des Jungen Kammerchores Ostwürttemberg bereiten sich zusammen mit den Profis des Vokalwerks Nürnberg vor.

Die erneute Zusammenarbeit mit dem Vokalwerk und die damit verbundene intensive Förderung der jungen Sänger hat bereits vor einem Vierteljahr begonnen: Im November und Januar probierten die Mitglieder des JKO zusammen mit Andreas Klippert, dem Leiter des Vokalwerks, das Singen in kleinen Ensembles aus. Vorläufiger Höhepunkt dieser Arbeit war der gemeinsame Auftritt von JKO und Vokalwerk im Konzerthaus im Januar mit dem Programm „Zwischen Himmel und Erde“ unter der Leitung von Maddalena Ernst, Thomas Baur (beide JKO).

Zum zweiten Mal werden Mitglieder des JKO bei der Winteroper der OH! mitwirken. Nach Extraproben mit Andreas Klippert werden die Sänger beider Chöre einsteigen in die heiße Probenphase in Heidenheim mit Orchester und Solisten unter der Leitung von Festspieldirektor Marcus Bosch. Die Mitwirkung der neun Kollegen des JKO beim Opern-Auftritt der Vokalwerker ist dann sozusagen der Gegenbesuch nach dem Konzert im Januar – nur dass im März ausnahmsweise keine Damen antreten können: In Rossinis Oper gibt es nur einen Männerchor.