Jugendliche zielen mit Pistolen auf Passanten – gegenüber des Polizeireviers

Zwei Jugendliche haben vor dem Eingang der Schlossarkaden in Heidenheim mit Pistolen auf Passanten gezielt. Das berichtet die Polizei in einer Mitteilung am Samstag. Ein denkbar ungünstiger Ort für ihre „Zielübungen“.

Denn die beiden befanden sich direkt gegenüber des Polizeireviers. Ein Beamter beobachtete die 14-Jährigen am Freitagnachmittag dabei, wie sie Einkaufende mit ihren Waffen erschreckten. Der Polizist nahm die beiden kurzerhand mit auf die Wache, heißt es weiter.

Bei den Pistolen handelte es sich jedoch um sogenannte Softairwaffen. Für diese ist keine gesonderte Erlaubnis nötig. Nach einem „erzieherischen Gespräch“ konnten die beiden Jugendlichen das Polizeirevier wieder verlassen.