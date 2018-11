In Wohnhäuser und Gaststätte eingebrochen

Dass die dunkle Jahreszeit die Hoch-Zeit für Einbrecher ist, mussten mehrere Bewohner und ein Gaststättenbesitzer in den vergangenen Tagen im Landkreis Heidenheim feststellen.

Bereits am Freitag waren die Täter in Herbrechtingen unterwegs. Sie brachen zwischen 10 und 23.30 Uhr die Balkontür eines Einfamilienhaus im Stotzinger Weg auf. Im Innern suchten die Unbekannten in sämtlichen Räumen nach Brauchbarem und fanden Schmuck.

Auch in Niederstotzingen suchten Einbrecher am selben Tag nach Brauchbarem. Zwischen 10 und 19.50 Uhr brachen sie die Terrassentür an einem Gebäude im Amselweg auf. Der Bewohner muss noch prüfen, ob etwas abhanden gekommen ist.

Zwischen Freitag und Sonntag waren Einbrecher in einem Gebäude in der Burgstraße. Sie warfen eine Scheibe ein und stiegen ins Innere. Dort zerschlugen sie ein Sparschwein und machten das Geld zu ihrer Beute.

Gescheitert sind Einbrecher am Sonntag in Herbrechtingen. Die Terrassentür an einem Gebäude in der Uhlandstraße war zu stabil. Die Täter konnten sie nicht aufbrechen und zogen wieder von dannen.

Beute machten Unbekannte am Sonntag in Heidenheim. Zwischen 3 und 8.15 Uhr waren sie in der Clichystraße. an einer Gaststätte brachen sie ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude, wo wie einen Automaten aufbrachen und das Geld entwendeten.