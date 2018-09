In Ostwürttemberg brummt die Industrie

Laut jüngsten Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg hat sich das verarbeitende Gewerbe in Ostwürttemberg im vergangenen Jahr positiv entwickelt. Gestiegen sind auch die Umsätze der Industriebetriebe. Die Unternehmen haben 16,5 Milliarden Euro erwirtschaftet und ein Umsatzplus von rund fünf Prozent erzielt.

Die positive Entwicklung der erwirtschafteten Umsätze und der Anzahl der Industriebetriebe in Ostwürttemberg setzte sich auch bei der Beschäftigung fort. So stieg die Zahl der Mitarbeiter im verarbeitenden Gewerbe im Vergleich zum Jahr 2016 um knapp zwei Prozent an und lag Ende 2017 bei 63 892 Arbeitnehmern.

„Die regionalen Daten zeigen die positive Entwicklung und unterstreichen die Wirtschaftskraft und Bedeutung des Industriestandorts Ostwürttemberg“, erklärte Michaela Eberle, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ostwürttemberg. Auch belegen die Zahlen die regionale Exportstärke: Die Auslandsumsätze des verarbeitenden Gewerbes nahmen von 8,5 Milliarden Euro in 2016 um rund sieben Prozent auf 9,1 Milliarden Euro im Jahr 2017 zu.

Auslandsumsätze legen zu

Auch die steigenden Auslandsumsätze deutet die IHK-Chefin als positives Zeichen. „Diese Tendenz macht deutlich, dass Ostwürttemberg immer mehr im internationalen Geschäft erfolgreich tätig ist; aktuell mit einem Exportanteil in Höhe von 55 Prozent“, so Michaela Eberle.

Steigende Beschäftigung

Die meisten Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe verzeichnet mit 11 622 Mitarbeitern der Wirtschaftszweig Maschinenbau. Die meisten Unternehmen beschäftigen sich dagegen mit der Herstellung von Metallerzeugnissen. Im verarbeitenden Gewerbe in Ostwürttemberg wurden 2017 insgesamt Entgelte von rund 3,4 Milliarden Euro ausbezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Wert um rund vier Prozent gestiegen. Die höhere Beschäftigung schlägt sich auch auf dem Arbeitsmarkt in Ostwürttemberg nieder. Lag die Arbeitslosenquote im August 2017 noch bei 3,7 Prozent, ist sie im August 2018 auf 3,2 Prozent gesunken.

Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben in der Industrie lagen in der Region im Jahr 2015 bei rund 602 Millionen Euro. Im Vergleich zum Jahr 2013 sind diese Ausgaben um 37 Prozent gestiegen. Michaela Eberle macht deutlich: „Auch diese Steigerung zeigt, dass der Forschung und Entwicklung in Ostwürttemberg ein sehr hoher Stellenwert beigemessen wird.“ So sei auch die Zahl der Mitarbeiter in Forschung- und Entwicklung im Zeitraum von 2013 bis 2015 um mehr als ein Drittel deutlich gestiegen. Zahlen für das Jahr 2017 lägen in diesem Bereich für die Region derzeit noch nicht vor.