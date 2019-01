In Heidenheim brennt eine Wohnung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23.10 Uhr ist der Heidenheimer Feuerwehr ein Brand in einem siebengeschossigen Haus gemeldet worden. Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Von den 40 Bewohnern wurden einige in einer nahegelegenen Gaststätte vorübergehend untergebracht. Sie konnten später ins Haus zurück.

Bewohner, die noch in ihren Wohnungen waren, wurden dort belassen, um eine Verletzung durch die Rauchgase in den Fluren zu verhindern. Vier Bewohner wurden durch Rauchgase verletzt und vorübergehend im Krankenhaus behandelt. Die Feuerwehr musste in der betroffenen Wohnung das Inventar ausräumen. Die Wohnungsinhaberin konnte bisher noch nicht vernommen werden.