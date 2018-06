Im Sasse-Theater spielen „Harry und Sally“

Seit der Verfilmung mit Meg Ryan 1989 zählt „Harry und Sally“ zu den erfolgreichsten romantischen Komödien weltweit. Nora Ephron, die Spezialistin für romantische Komödien, verfasste das Drehbuch zu dieser herzzerreißend romantischen Liebesgeschichte. Im Sasse-Theater in Heidenheim-Schnaitheim stehen „Harry und Sally“ am Samstag, 19. April, um 20 Uhr auf der Bühne. Es ist die Derniere-Vorstellung, also die letzte Möglichkeit, das Stück zu sehen. Alle Infos gibt es unter www.sasse-theater.de. Die Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung verlosen fünfmal zwei Karten. Wer am Donnerstag, 17. April, um 14 Uhr schnell zum Hörer greift und die Nummer 07361/5705-18 wählt, gewinnt. Foto: privat