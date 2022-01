IHK-Vollversammlung konstituiert sich

In der konstituierenden Sitzung der IHK-Vollversammlung sind die neuen Vollversammlungsmitglieder verpflichtet sowie 17 scheidende Vollversammlungsmitglieder geehrt worden. IHK-Präsident Markus Maier wurde im Amt bestätigt und das IHK-Präsidium neu gewählt. Einen Impuls gab Michael Theurer (FDP), parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwürttemberg lebt vor allem von und durch die im ehrenamtlich tätigen Firmenvertreter. Dazu gehören rund 2000 Menschen in der Region, die sich unentgeltlich für die Belange der Wirtschaft aktiv einsetzen – davon 50 als Mitglieder in der IHK-Vollversammlung.

17 Vollversammlungsmitglieder sind von IHK-Präsident Markus Maier und IHK-Hauptgeschäftsführer Thilo Rentschler für ihre zum Teil langjährige ehrenamtliche Tätigkeit für die Wirtschaft der Region geehrt worden. Brigitte Wagenblast, Geschäftsführerin von Wagenblast Immobilien in Schwäbisch Gmünd, war seit 2001 Mitglied der Vollversammlung und des Präsidiums. Rudi Feil, Geschäftsführer von Geo Data in Westhausen, war seit 2001 Mitglied der Vollversammlung, im Präsidium seit 2018 und zusätzlich von 2017 bis 2021 Mitglied im Digitalisierungsausschuss. Beide wurden mit der Ehrenschale der IHK Ostwürttemberg ausgezeichnet.

Für die Verdienste für den Wirtschaftsraum und dessen Selbstverwaltung wurden sechs bisherige Vollversammlungsmitglieder mit der Ehrenplakette geehrt. Sie waren zwei Wahlperioden oder länger Mitglied dieses Gremiums. Die Ehrenplakette erhielten Stefan Arnold, Peter Hail, Birgit Müller, Gerold Scholze, Manfred Starnecker und Petra Wahl.

Die scheidenden Mitglieder der Vollversammlung, die kürzere Zeit im Gremium vertreten waren, bekamen als Ausdruck des Dankes ein Buchgeschenk überreicht. Es waren dies Claus Werner Biechele, Kai-Uwe Braum, Peter Hoffmann-Pichler, Robert Kohler, Axel Lang, Dieter Steck, Thomas Vetter und Martin Wilhelm.

Markus Maier wurde in seinem Amt als IHK-Präsident bestätigt und das Präsidium wurde neu gewählt. Maier ist geschäftsführender Gesellschafter der C. F. Maier GmbH & Co. KG in Königsbronn. Seit September 2017 engagiert er sich ehrenamtlich für die IHK und die Region. Für die ausgeschiedenen Präsidiumsmitglieder Brigitte Wagenblast und Rudi Feil wurden Britta Fünfstück, Vorsitzende des Vorstands der Paul Hartmann AG in Heidenheim, und Gabriele Seitz, Vorstand der EurA AG in Ellwangen, gewählt. Wiedergewählt wurden Ulrich Betzold, Geschäftsführer der Arnulf Betzold GmbH in Ellwangen, Matthias Metz, Mitglied des Konzernvorstands der Carl Zeiss AG in Oberkochen, Bernd Richter, Geschäftsführer der Richter Lighting Technologies GmbH in Heubach und Jörg S. Rieger, geschäftsführender Gesellschafter von RUD Ketten in Aalen.

Vor der Wahl des Präsidenten und des Präsidiums waren die 50 im Oktober 2021 neugewählten Vollversammlungsmitglieder in ihr Amt verpflichtet worden. Sie stimmten dem Errichten von acht Ausschüssen zu. Diese sind während der Wahlperiode beratend für die Vollversammlung, das Präsidium und die Geschäftsführung tätig. Als IHK-Ausschüsse wurden etabliert: Digitalisierungsausschuss, Ausschuss für Finanzen und Steuern, Ausschuss für Forschung und Innovation, Handelsausschuss, Industrieausschuss, Ausschuss für Recht, Sachverständigenausschuss und Verkehrsausschuss. Hinzu kommt der Berufsbildungsausschuss.

Der wiedergewählte IHK-Präsident Markus Maier hatte in seinem Bericht einige wirtschaftspolitische Themen aufgegriffen. Die aktuell rollende vierte Corona-Welle belaste vor allem Handel und Dienstleister. Die Versorgungskapazitäten sowie die Stromnetze beschäftigten die Wirtschaft in der Region ebenfalls.

Hauptgeschäftsführer Thilo Rentschler berichtete über den aktuellen Stand der Initiative „Zukunft Ostwürttemberg“. Und weiterhin seien Corona-Beratungen sowie die Beantragung der Corona-Hilfen ganz starke Dienstleistungen der IHK. Zu den bereits vorhandenen Herausforderungen für die Wirtschaft kämen Energiewende, Digitalisierung und Transformation in der Automobilwirtschaft, im Maschinenbau und im Handel hinzu.

Zum geänderten IHK-Gesetz informierten Präsident Maier sowie der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Thorsten Drescher die Vollversammlung. Danach soll der Deutsche Industrie- und Handelskammertag künftig als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisiert sein.

Michael Theurer (FDP), seit Dezember 2021 Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, war im Anschluss online aus Berlin zugeschaltet. In seinem Impulsvortrag erläuterte Theurer die aktuellen Herausforderungen im Ministerium, welche von den Transformationsprozessen in Digitalisierung und Klimaschutz maßgeblich geprägt seien.