Heidenheims Oberbürgermeister will in den Ruhestand gehen

Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg will zum 31. Juli aus seinem Amt ausscheiden. In der heutigen öffentlichen Sitzung des Gemeinderats hat er eine entsprechende Erklärung abgegeben.

Demnach hat Ilg seine Versetzung in den Ruhestand beim Regierungspräsidenten Wolfgang Reimer beantragt. „Nach über 45 Jahren im Öffentlichen Dienst und über 35 Jahren im Wahlamt als Bürgermeister und Oberbürgermeister will ich, mit dann über 65 Lebensjahren, erneut eine Veränderung“, so Reimer.