Heidenheimer OB arbeitet nach Urlaub in Südtirol zu Hause

Seit seiner Rückkehr am Samstag, 7. März, aus dem Urlaub in Südtirol erledigt Heidenheims Oberbürgermeister Bernhard Ilg seine Arbeit am heimischen Schreibtisch. Er hat alle Termine abgesagt. Für ihn gilt dasselbe wie für alle anderen Rückkehrer aus einem festgelegten Risikogebiet. Das Robert-Koch-Institut hat bestimmt, dass diese Personen unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben sollen.

Das Landessozialministerium hat am Freitag, 6. März, klargestellt, dass alle Personen zu Hause bleiben sollen, wenn sie innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren. Das gilt auch dann, wenn keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung, wie das Coronavirus auch genannt wird, auftreten. In der Stadtverwaltung fallen neben dem Oberbürgermeister noch einige weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter diese Regelung.

Die Stadtverwaltung setzt ab Dienstag, 10. März, die Stabsordnung in Kraft. Allerdings reagiert die Stadtverwaltung bereits seit dem 26. Februar, in dem sie tägliche Dienstbesprechungen zum Thema Corona abhielt. Der speziell eingerichtete Stabsraum ist ständig besetzt und mit allen Konferenz- und Kommunikationsmitteln ausgestattet. Bürgermeisterin Simone Maiwald leitet den Stab. Oberbürgermeister Bernhard Ilg steht mit seinem Stab in ständiger Verbindung.