Heidenheim und die Sache mit dem Trainerwechsel

Null Punkte, ein Torverhältnis von 2:9 und ein neuer Trainer. Arminia Bielefeld hat nach dem Abstieg aus der 1. Liga gewaltige Probleme, einen Fuß in die Tür der 2. Bundesliga zu bekommen. Ganz anders der Gegner und Gastgeber an diesem Sonntag im Stadion auf dem Schlossberg (13.30 Uhr). Heidenheim, längst ein gefestigter Zweitligist mit Ambitionen für mindestens einstellige Tabellenplätze ist bekanntlich mit neun Punkten aus vier Spielen gestartet und hat zuletzt gegen Nürnberg beim 3:0 einen perfekten Auftritt hingelegt – ohne Tim Kleindienst.

Tabelle noch ohne Aussagekraft

Der wichtige Mann der Heidenheimer ist indessen wieder fit. „Er ist am Anfang der Woche wieder eingestiegen“, sagt FCH-Trainer Frank Schmidt. Es hätte vermutlich auch gegen Nürnberg gereicht, aber man habe sich dagegen entschieden. Das Spiel bekanntlich dennoch ein Erfolg und der FCH mal wieder Zweiter im Fußball-Unterhaus. „Wenig aussagekräftig“, sei die Tabelle nach vier Spieltagen, sagt Schmidt freilich: „Wenn wir nach zehn Spielen immer noch neun Punkte haben, wird keiner von einem guten Start sprechen.“ Die Gefahr allerdings, dass dieses Szenario eintritt: „Unwahrscheinlich.“

Merveille Biankadi wieder in Heidenheim

Nicht möglich ist am Sonntag ein Einsatz von Christopher Negele (Bänderriss). Außerdem ist Merveille Biankadi zurück beim FCH. „Sein Transfer kam noch nicht zustande“, sagt Schmidt. Das Transferfenster sei allerdings noch geöffnet. So lange hält er sich auf jeden Fall beim FCH fit. „Er wird gerade bei uns aufgebaut, da er lange nicht trainiert hat“, schiebt der Coach der Heidenheimer nach. Er werde sicher in den kommenden Tagen dann wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Vorausgesetzt, es findet sich nicht noch bald ein Abnehmer für den 27 Jahre alten Stürmer.

Schwierige Vorbereitung auf den Gegner

Zurück zum Gegner an diesem Sonntag, der hat sich bekanntlich zuletzt zunächst von seinem bisherigen Coach Uli Forte getrennt und nun mit Daniel Scherning (kommt aus Osnabrück auf die Bielefelder Alm) einen neuen Coach vorgestellt. „Sie werden sicher nicht alles über den Haufen werfen“, sagt Schmidt mit Blick auf die schwierige Vorbereitung auf den Gegner nach dem Trainerwechsel. Daher sei es eben wichtig: „Auf uns zu schauen und da anzuknüpfen, wo wir gegen Nürnberg aufgehört haben.“ Auch wenn es aufgrund der Tabellensituation sicherlich ein anderes Spiel werden wird.

Keine Zeugnisse für die Neuzugänge

„Ich stelle mich auf ein sehr intensives, leidenschaftliches Spiel ein“, ist sich Schmidt sicher: „Denn ein Trainerwechsel hat immer einen Effekt. Welchen, das wissen wir nicht.“ Den Effekt der Neuzugänge des FCH um Adrian Beck und Jan-Niklas Beste möchte der Coach dagegen noch nicht zu hoch bewertet sehen. „Wir haben alle zusammen einen guten Start gehabt.“ Noch sei es zu früh für Zeugnisse. Grundsätzlich positiv sei, dass die Neuen eben schnell verinnerlicht haben, was der Coach von ihnen erwarte.