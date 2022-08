Heidenheim belohnt starken Heimauftritt nicht: Nur 1:1 gegen Arminia Bielefeld

Es war ein Start nach Maß für den FCH: Ein Freistoß von Jan-Niklas Beste landete bei Jan Schöppner, der wiederum Tim Kleindienst fand, der ebenfalls per Kopf zum 1:0 einnetzte. Da waren gerade einmal drei Minuten gespielt. Ein Treffer gegen die mit null Punkten aus vier Spielen in die 2. Liga gestarteten Bielefelder – es schien nach Plan zu laufen – doch es kam anders.

Treffer á la „Tor des Monats“

„Das ist eben auch 2. Liga“, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt nach diesen 90 Minuten. Nicht eingeplant bei all der Dominanz war der Treffer von Robin Hack á la „Tor des Monats“: volley drosch er das Leder aus etwa 25 Metern über FCH-Schlussmann Kevin Müller hinweg in die Maschen. Jetzt waren zehn Minuten gespielt, es stand 1:1. Dieses Ergebnis entsprach auch dem Spielverlauf in Halbzeit eins, in der die Bielefelder nicht wie ein chancenloses Schlusslicht auftraten.

Sturmlauf der Heidenheimer

Die zweite Halbzeit dann glich einem Sturmlauf der Gastgeber. Beste zirkelte aus der Distanz haarscharf vorbei (48.), Kevin Sessa traf nur den Pfosten (57.), Adrian Beck scheiterte aus sechs Metern an Bielefelds Schlussmann Stefanos Kapino (58.), in derselben Minute scheiterte noch einmal Sessa mit einem abgefälschten Schuss (58.). Der Ball wollte einfach nicht in die Bielefelder Maschen. Noch einmal Sessa legte aus bester Position nach Kleindienst-Vorarbeit rechts vorbei (67.). Noch eine hundertprozentige Chance vergab schließlich Patrick Mainka in Folge einer Standard (76.).

Brutales Chancenübergewicht

Am Ende standen 11:2 Chancen zu Buche, es blieb aber bei diesem 1:1. Einen Vorwurf aber wollte Frank Schmidt seiner Mannschaft, die oben dranbleibt in der Tabelle der 2. Liga, nicht machen: „Wir haben in der Offensive alles probiert, sind ein hohes Risiko gegangen. In der zweiten Halbzeit haben nur wir gespielt, haben es leider nur verpasst, uns zu belohnen. Es wäre hochverdient gewesen.“

Topspiel in Darmstadt

Am kommenden Samstag dann kommt es zum Topspiel zwischen den Teams aus Darmstadt und Heidenheim, der Zweite empfängt den Dritten, wenngleich es natürlich noch ein früher Zeitpunkt in der Saison ist.