Halsbrecherische Überholmanöver: BMW-Fahrer zwingt Streifenwagen zur Vollbremsung

Ein Mitsubishi Pajero und ein Streifenwagen des Polizeireviers Giengen befuhren am Samstagmorgen die Landesstraße 1079 von Herbrechtingen her kommend in Fahrtrichtung Hausen. Gegen 11 Uhr passierten beide Fahrzeuge den Ortsteil Eselsburg und näherten sich der Einmündung der Kreisstraße 3019 bei Gerstetten/Hürben.

Die maximale Sichtweite betrug aufgrund von dichtem Nebel rund 100 Meter.

In diesem Moment stellte der vorausfahrende Mitsubishi-Fahrer fest, dass ein noch unbekannter Lenker eines grauen BMW der 7er-Baureihe trotz Sperrfläche und den beiden entgegenkommenden Autos zum Überholen eines Autos ansetzte.

Um einen Frontalzusammenstoß mit dem 7er BMW zu verhindern, mussten sowohl der Mitsubishi-Fahrer als auch der Fahrer des Streifenwagens eine Vollbremsung einlegen, bis beide Autos zum Stillstand kamen.

Der Fahrer des BMW setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Herbrechtingen, möglicherweise auch in Richtung Giengen fort. Obwohl die Polizei sofort die Verfolgung des BMW aufnahm, konnte sie diesen nicht mehr einholen.

Im Anschluss erfuhr die Polizei, dass der BMW-Fahrer zuvor schon im Waldstück zwischen dem Parkplatz "Hausener Lucke" und der Einmündung in die Kreisstraße 3019 einen weiteren Autofahrer in halsbrecherischer Weise überholt hatte.

Dieser Autofahrer hatte den Überholvorgang mittels einer sogenannten "Dash-Cam", einer Kamera auf dem Armaturenbrett, aufgezeichnet. Anhand dieser Aufzeichnung und den Aussagen dieses Autofahrers ist bekannt, dass der BMW-Fahrer ein Mann mittleren Alters war.

Zeugen dieser Überholvorgänge oder weiterer Auffälligkeiten im Zusammenhang mit diesem grauen 7er BWM werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Giengen, Telefon 07322 96530, in Verbindung zu setzen.