Gospel und mehr in der Christuskirche

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 26. Dezember, um 19 Uhr veranstaltet Jazz Heidenheim einen weihnachtlichen Gospelabend in der Christuskirche Heidenheim (Regerstraße 5). Die New Yorker Sängerin Brenda Boykin steht im Mittelpunkt.

„Boonoonoonous“ ist ein Wort aus dem kreolischen Dialekt Jamaikas und bedeutet „wunderbar“. Boykin und ihre Mitmusiker machen Jazz zwischen kreolisch-karibischen Klängen und den swingenden Grooves der Südstaaten der USA. Tiefe Emotionen alter Spirituals wechseln mit hip-shaking Rhythmen und locker swingenden Weihnachtssongs des Great American Songbooks.

Brenda Boykins Stimmumfang ist außergewöhnlich, ihre Bühnenpräsenz fesselnd – mit Swing und einer gehörigen Portion Blues.

Saxofonist Thomas L’Etienne spielte schon früh mit Veteranen der New-Orleans-Musik wie etwa Kid Thomas und war viele Jahre Mitglied und Bandleader von „Lillian Boutté and her Music Friends“. Seine Vorliebe gilt der traditionellen Musik Martiniques und der brasilianischen Coro-Musik.

Jan Luley beweist am Piano, wie frisch traditioneller, swingender Jazz klingen kann. Dabei fließt das musikalische Erbe von Musikern wie Jelly Roll Morton, James Booker und Erroll Garner, aber auch das eines Fats Waller oder Thelonius Monk ebenso mit ein, wie der Spirit zeitgenössischer Musiker aus New Orleans.