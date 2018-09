Gesundheitswirtschaft wird immer wichtiger

Mit 21 000 Beschäftigten in knapp 1900 Unternehmen ist der Gesundheitssektor ein bedeutender Wachstumsfaktor und Stabilisator in der Region Ostwürttemberg. Diesen Schluss zieht Michaela Eberle, die Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostwürttemberg aus einer Studie, die die Kammer und die Hochschule Aalen erarbeitet haben. Am Dienstag wurde sie in Heidenheim vorgestellt.

Zwar weist das verarbeitende Gewerbe mit 70 000 deutlich mehr Beschäftigte auf, die Gesundheitswirtschaft wächst jedoch stärker und antizyklisch, unterstrichen Michaela Eberle und Markus Schmid, Leiter des IHK-Geschäftsfelds Existenzgründung und Unternehmensförderung sowie Branchenkoordinator Gesundheitswirtschaft. Wie bundesweit nehme auch in Ostwürttemberg die Bedeutung des Gesundheitssektors weiter zu. In der Region machten nicht nur global agierende Weltmarktführer, sondern auch kleinere und mittlere Unternehmen die Vielfalt der Branche aus, belege die seit 2010 dritte Auflage der Studie „Unternehmen Gesundheit 2018“.

Ein Schwerpunktthema ist dabei die digitale Gesundheitswirtschaft. So beleuchtet Kevin Pfaffner, Sektor-Manager Gesundheitswirtschaft bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG AG die Anforderungen, die das Thema E-Health mit sich bringt. Josef Bühler, von der AOK Ostwürttemberg und Kai Nar von der Barmer Gesundheitskasse machen die elektronische Gesundheitskarte transparent. Konkret wird es bei den Beiträgen von Sinanudin Omerhodzic von der Paul Hartmannn AG und Sebastian Frericks von Carl Zeiss Meditec AG, die aktuelle Digitalisierungsprojekte in den beiden Unternehmen vorstellen.

Die Digitalisierung biete nämlich viele Vorteile, sagte Schmid. Die Telemedizin etwa könne helfen, die Versorgung mit Ärzten im ländlichen Raum zu verbessern oder Patienten möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden zu überwachen. In weiteren Beiträgen geht es um das E-Health-Gesetz sowie um Roboter in Medizin und Pflege.

Wirtschaft: Hochschulen sollen sich eng abstimmen

Die Studie widmet sich darüber hinaus dem Thema Fachkräfte. In 17 Gesundheits-Studiengängen, zählte Schmid auf, studieren rund 1000 junge Menschen in den Hochschulen der Region und bilden damit eine wichtige Basis für die Fachkräftesicherung der in der Gesundheitswirtschaft tätigen Unternehmen in Ostwürttemberg. Die Zahl der Bewerber liegt über der der verfügbaren Studienplätze.

Aber: Immer noch verlassen pro Jahr drei Busse voller junger Ostwürttembergerinnen die Region, um anderswo zu studieren. Ihnen müssten Studienangebote auf der Ostalb gemacht werden können. Allerdings sei es aus Sicht der Wirtschaft wichtig, dass die Absolventinnen und Absolventen zum Qualifizierungsbedarf der Unternehmen passen und dass sich die Hochschulen bei den Angeboten möglichst eng abstimmen. forderte Schmid.

Arbeitskreis will Akteure vernetzen

Die Studie stellt auch weitere Initiative der IHK im Bereich Gesundheitswirtschaft vor. So gibt es einen Kreis Gesundheitsförderung, in dem sich Personalverantwortliche und Gesundheitsmanager aus den Unternehmen austauschen. Der Arbeitskreis Gesundheitswirtschaft Ostwürttemberg will die Akteure der Branche vernetzen und insbesondere den Wissenstransfer zwischen Hochschule und Unternehmen sicherstellen. Landesweit bieten die IHKs darüber hinaus Informationsbroschüren für die unternehmerische Praxis und auch Online-Tools rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Die IHK Ostwürttemberg organisiert zudem Infoveranstaltungen und Weiterbildungen.