Geplatzter Reifen bringt Gespann zum Kippen

Ein geplatzter Reifen hat am Dienstagmittag auf der A7 nahe Heidenheim ein Gespann zum Kippen gebracht.Vier beschädigte Fahrzeuge und Verkehrsbehinderungen waren die Folgen des Unfalls.

Wie die Polizei mitteilt, ist gegen 12.45 Uhr ein Gespann auf der A7 in Richtung Ulm gefahren. Der 47-jährige Fahrer transportierte auf einem Anhänger einen Land Rover. Bei Oggenhausen platzte am Auto ein Reifen. Dadurch geriet das Gespann ins Schleudern und der Wagen prallte in die Mittelleitplanke. Danach stürzte das Gespann um und blieb quer auf beiden Fahrstreifen liegen.

Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten Auto auf der Gegenfahrbahn in Richtung Würzburg. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10 000 Euro. Der Verkehr lief bis zur Räumung der Unfallstelle nur über den Standstreifen. Zur Bergung der Fahrzeuge musste auch der kurzzeitig gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Verkehr staute sich zeitweise etwa sieben Kilometer zurück. Auch die Autobahnmeisterei war im Einsatz.