Geoparkwochen im Kreis Heidenheim

Zum zweiten Mal finden in der Heidenheimer Brenzregion die Wochen der Europäischen Geoparks statt. Als Geoparks werden Landschaften ausgezeichnet, die über ein besonderes geologisches, archäologisches oder kulturhistorisches Erbe verfügen. Seit 2015 ist der Geopark Schwäbische Alb als Unesco Global Geopark ausgezeichnet.

In der Heidenheimer Brenzregion werden während der Geoparkwochen von Ende Mai bis Ende Juni viele Sonderveranstaltungen unter dem Motto „Zeitreise“ angeboten.

Den Auftakt bildet am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt), die Einweihung des Flammofengebäudes in Königsbronn. Thementage wie der Welterbetag im Lonetal oder der Schlosserlebnistag auf Schloss Brenz durchziehen die Aktionswochen. Von Führungen durch Heidenheim, auf der Gerstetter Alb, durch die Kaltenburg oder speziellen Familienführungen bis hin zu Workshops wie Bogenschießen für Kinder ist im gesamten Landkreis Heidenheim viel geboten.

Großer Abschluss der Geoparkwochen ist der Brenz-Erlebnistag am Sonntag, 23. Juni. An verschiedenen Brenz-Erlebnis- und Lernorten vom Ursprung bis zur Mündung in die Donau werden Aktionen angeboten. Der Tag endet mit einem Open Air Konzert der Stuttgarter Saloniker auf einem Floß im Brenzpark Heidenheim.