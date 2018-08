Die Frau war in einer Gruppe auf dem Ausritt, zunächst die Verlängerung der Maybachstraße entlang. Im Gewann Dickhölzle bogen die Reiter kurz vor 19 Uhr zur Königsbronner Straße ab. Hier scheute das Pferd plötzlich und warf die 57-Jährige ab. Am Boden wurde die Verletzte noch von einem Fuß des Pferdes getroffen. Die Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Der Notarzt versorgte sie an der Unfallstelle, dann brachte der Rettungsdienst die Schwerverletzte ins Krankenhaus.