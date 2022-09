Frank Schmidt: Zwischen Normannia Gmünd und 1. FC Kaiserlautern

In der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der 1. FC Heidenheim an diesem Sonntag (13.30 Uhr) Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern. Tags zuvor bereits feiert Heidenheims Trainer Frank Schmidt sein 15-jähriges Dienstjubiläum. Am 17. September 2007 feierte er sein Debüt, damals noch in der Oberliga, gegen den 1. FC Normannia Gmünd.

Personell aus dem Vollen schöpfen

Personell kann Heidenheims Trainer Frank Schmidt nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Melvin Ramusovic wird nicht mit dabei sein können. Das riecht förmlich wieder nach derselben Startformation wie schon in den vergangenen Wochen. Es wäre dann bereits das fünfte Mal, dass Schmidt nichts verändern muss. „Manchmal ist es wichtig, ein ´running system´ laufen zu lassen. Es ist aber auch wichtig, dass Veränderungen während des Spiels vorgenommen werden können. Wir werden sicherlich nicht mit dieser Formation bis zum Ende der Saison spielen“, sagt der FCH-Trainer.

Startelf zum fünften Mal unverändert?

Momentan sei es aber so, dass die Weichen für das Spiel von denselben Spielern gestellt würden, die letztlich auch zu Erfolgen beziehungsweise zumindest zu Teilerfolgen führen würden. Mit den Spielern, die aktuell hinten dran sind, würde kommuniziert, so Schmidt. „Wenn diese dann reinkommen, müssen sie uns zeigen, dass wir sie auch bedenkenlos von Anfang an starten lassen können. Jeder hat aktuell seine Rolle und in die muss er sich einfinden“.

Sehr starker Aufsteiger

Der FCK mit Trainer Dirk Schuster seien „ein guter Gegner, der viel Euphorie im Verein, dazu die zweitmeisten Tore in der Liga geschossen hat“, blickt Schmidt auf den Gegner voraus. Es sei eine Mannschaft, die nicht über den Ballbesitz, sondern eher über die schnellen Umschaltmomente komme. Das wiederum führt dazu, dass der FCH, der durchaus als Favorit in dieses Duell geht, vor allem zuhause, das Spiel machen muss. Aber auch hier hat längst eine Etwicklung stattgefunden bei der Schmidt-Elf, die auch solche Partien häufiger in den Griff bekommen hat. Aber Schmidt weiß: „Kaiserslautern ist sehr erfahren, fünf, sechs Spieler waren zuletzt in der Anfangsformation, die über 30 Jahre alt sind. Das wird eine Aufgabe. Dazu hat der FCK große Comeback-Qualitäten.“ Bewiesen hat der FCK das erst in der vergnagenen Woche gegen das Topteam Darmstadt, als man bereits mit 0:2 hinten lag, die Partie in ein eigenes 3:2 drehte, um dann am Ende aber doch 3:3 zu spielen.

Debüt gegen Normannia Gmünd, Jubiläumsspiel gegen Kaiserslautern

Frank Schmidt feiert an diesem Samstag auf den Tag genau sein 15-jähriges Dienstjubiläum als Übungsleiter in Heidenheim. Am 17. September 2007 machte er als Trainer sein erstes Spiel mit dem FCH. Gegner bei seinem Debüt, damals in der Oberliga, war der 1. FC Normannia Gmünd, trainiert von Alexander Zorniger. Die Gmünder treten an diesem Samstag in der Verbandsliga in Aalen zum Derby bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach an, Alexander Zorniger ist in der vergangenen Saison zyprischer Meister mit Apollon Limassol geworden, aktuell aber vereinslos. Schmidt ist noch in Heidenheim – und freut sich nach wie vor auf die Partien, wie jetzt auf die gegen den FCK.

Andere denken eher an das Jubiläum als Frank Schmidt selbst

„Man freut sich natürlich, so lange so erfolgreich zusammenzuarbeiten. Aber das ist ja keine One-Man-Show, da haben viele Menschen ihren Anteil dran. Aber ich bin ein Wettkampftyp, mich interessiert eigentlich nur, wie wir das Spiel am Sonntag gegen Kaiserslautern erfolgreich gestalten werden“, sagt Schmidt in der Presserunde vor dem Duell am neunten Spieltag. „Es gibt aber viele Menschen um mich herum, die das interessiert und beschäftigt“, so der 48-Jährige schmunzelnd. Darauf angesprochen gibt er dann auch immer brav Auskunft, zumal so ziemlich jedes Medium im süddeutschen Raum und darüber hinaus diese einzigartige Erfolgsgeschichte in den vergangenen Tagen beschrieben hat.

Geburtstag feiert man ja auch nicht an zwei Tagen

„Das Schöne ist ja, dass das Jubiläum auf den Samstag fällt, da haben wir Abschlusstraining. Am Sonntag ist es dann ja schon vorbei, einen Geburtstag feiert man ja auch nicht zwei Tage“, möchte Schmidt lieber den Fokus auf die Partie richten. Einzig Volker Finke, damals beim SC Freiburg, hat noch ein Jahr mehr bei ein und demselben Verein geschafft. Erfüllt Schmidt aber seinen Vertrag bis 2027, wonach es ja ganz deutlich aussieht, dann setzt er mit dann fast 20 Jahren eine neue Benchmark – zumal ja noch gar nicht gesagt ist, ob Schmidt dann nicht noch einmal verlängern wird.