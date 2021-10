Frank Schmidt: Auf dem Weg zur Legende – oder schon längst Legende?

Ist er es nun schon – oder wird er es zwangsläufig? Der Legendenstatus wird beim Fußball, des Deutschen Lieblingssport, gerne und nicht selten eingesetzt. Der Wortbedeutung nach, zumindest semantisch, müsste man Frank Schmidt den Legendenstatus eigentlich absprechen. Denn, dass sich zahlreiche Legenden um ihn gebildet hätten in all den Jahren bei seinem 1. FC Heidenheim, das ist nicht bekannt. Was man mit ihm in Verbindung bringt ist kein Mythos (überlieferte Dichtung oder Sage), es sind Fakten. Und diese Fakten sind vor allem von einer im Sport essenziellen Sache begleitet: Erfolg.

Erfolg plus FCH gleich Schmidt – oder so ähnlich

Wo Schmidt ist, da ist Erfolg. Und zum Glück für den FCH: Wo Schmidt ist, da ist der FCH. Logisch also, dass sich der FCH als erfolgreicher und etablierter Zweitligist sieht und sich auch so sehen kann – und ja, das hängt entscheidend mit diesem 47-jährigen Fußballlehrer zusammen. Anerkennen könnte man ihm den Legendenstatus wiederum, wenn man auf die Wortbedeutung schaut: denn „legenda“ bedeutet so viel wie „das, was zu lesen ist“. Und zu lesen bekommt man von Schmidt so einiges – und zwar nicht nur im Radius von 20 Kilometern rund um die Voith-Arena. In Hamburg kennen sie nicht Helmut (Schmidt), in Hamburg kennen sie auch den Namensvetter Frank. Vor allem sogar in Hamburg, genauer: beim HSV, seit geraumer Zeit ein Lieblingsgegner der Heidenheimer.

Bleib´, so lange Du willst

Dass Frank Schmidt nun seinen ohnehin noch bis 2023 laufenden Kontrakt bis 2027 vorzeitig verlängert hat ist wieder typisch FCH. FCH-Boss Holger Sanwald hat nicht erst ein Mal kommuniziert, dass sein Trainer das Ende seines Vertrags selbst in das Dokument eintragen könnte, wenn er wollte. Mehr noch: Er wünscht sich sogar, dass Schmidt bis zur Rente bleibt. Auf einem guten Weg dahin sind sie schon. Ein Novum im Haifischbecken Profifußball. Dass Sanwald das so meint, was er sagt, untermauert er mit dieser langen Vertragsverlängerung, schon wieder möchte man sagen. Und er sagt allen dem Namen nach größeren Vereinen, mit denen Schmidt im Laufe der Jahre und seiner guten Arbeit immer wieder in Verbindung gebracht wird: Kommt ruhig, der Frank bleibt hier! Möglichst bis zur Rente. Warum auch nicht? An der Brenz da scheint das tatsächlich möglich zu sein. Beim AJ Auxerre haben sie das damals auch durchgezogen, dort trainierte Guy Roux von 1961 bis 2005, also 36 Jahre lang. Auch im Burgundischen ging es über Jahre hinweg vom Amateurfußball bis in den Profibereich. Wenn der nächste Kontrakt Schmidts endet, hat er erst läppische 20 Jahre als Trainer auf dem Buckel, darüber wird Roux nur müde schmunzeln.

Bis zur Rente – aber nur mit Bundesliga

Wenn Schmidt aber bis zur Rente bleiben sollte, wird es knapp zwischen den beiden. Spätestens dann aber dürfte Schmidt diesen Verein, mit dem er vier Mal aufgestiegen ist, von der Verbandsliga angefangen, dreimal davon als Cheftrainer, in der Bundesliga übergeben. Ups, dann wären es ja sogar fünf Aufstiege. Und vermutlich werden die Heidenheimer Fanscharen bei seinem Abtritt in die verdiente Rente dann sagen: Frank Schmidt ist eine Legende – ob nun semantisch oder wortwörtlich spielt dann keine Rolle.