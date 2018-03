Am Dienstag, 20. März, veranstaltet die IHK Ostwürttemberg wieder ihren kostenfreien Sprechtag Finanzierung. Am selben Tag findet auch der kostenfreie Sprechtag Unternehmensberatung statt. Die vertraulichen Beratungsgespräche finden in der IHK Ostwürttemberg in Heidenheim statt. Es wird ein individueller Termin vereinbart, daher wird um eine Anmeldung bis spätestens 13. März gebeten.