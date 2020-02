Feuerwehr rückt wegen Herdbrand aus

Weil sich Öl in einem Kochtopf auf dem Herd entzündet hat, musste die Feuerwehr am Freitagabend in Heidenheim in die Albert-Schweizer-Straße ausrücken. Dort hatte sich aus Unachtsamkeit ein Kochtopf entzündet. Die beiden Bewohner versuchten den Fettbrand richtigerweise mit einer Decke zu ersticken. Dabei verletzte sich eine 24-jährige Frau am Arm. Die Brandwunde musste in einer Klinik versorgt werden. Zu einem größeren Sachschaden kam es nicht.