FCH und die neunte Saison im Unterhaus

Dass die Pressekonferenz an einem Freitag stattfindet, ist nicht neu beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Die Uhrzeit 14 Uhr dagegen schon. Ein Indiz dafür, dass am kommenden Spieltag nicht alles ist wie sonst. Zu Gast sein wird die Mannschaft von Frank Schmidt nämlich zum Start der 2. Liga an diesem Sonntag (13.30 Uhr) beim F.C. Hansa Rostock, in knapp 800 Kilometern in Entfernung.

So hatte Schmidt noch einmal am Freitagmorgen trainieren lassen, anstatt bereits den Journalisten Rede und Antwort zu stehen. Seis drum. Gesprochen wurde auch am Nachmittag. Die spannende Frage wie vor jeder Saison: Wie gut sind die Kicker des FCH bereits in Form? Es ist die neunte Saison in Serie, die der Brenzklub im Fußball-Unterhaus antritt, das alleine werten die Verantwortlichen des Vereins, allen voran FCH-Boss Holger Sanwald, als Erfolg. In diesem Sommer war es wieder wie in so vielen davor auch schon: Der personelle Aderlass in Heidenheim war kein geringer. Mit Tobias Mohr (FC Schalke 04), Robert Leipertz (SC Paderborn) und Oliver Hüsing (Arminia Bielefeld) haben drei Leistungsträgern der Ostalb den Rücken gekehrt. Das heißt für Schmidt erneut: Umbruch. Da es aber nichts Neues für ihn ist, er fast in jedem Jahr beweist, dass er das hinbekommt, herrscht auch keine Panik rund um die Voith-Arena.

„Wir konnten in der Vorbereitung alles so machen, wie wir es wollten, das ist positiv. Wir haben aber noch kein Spiel gespielt“, sagt Schmidt vor dem Auftakt. Entscheidend, auch für die Stimmung, sind die Ergebnisse. „Für einige ist das schon eine Umstellung zu dem, was wir hier machen im Vergleich zu den alten Vereinen“, so Schmidt weiter. Entscheidend ist also auf´m Platz. Hüsing ist in der Innenverteidigung ein großer Verlust, bildete mit Heidenheims Kapitän Patrick Mainka eines der besten Innenverteidiger-Duos der Liga. Tobias Mohr hat erst in der vergangenen Saison seinen Durchbruch beim FCH geschafft (acht Treffer, sieben Vorlagen), wurde Topscorer innerhalb der Mannschaft und von den Fans zum Spieler der Saison gekürt. Für Romantik aber bleibt im Profifußball nur selten Platz und so probiert es Mohr nun in der Bundesliga, hat dem FCH aber immerhin noch eine kolportierte Summe von 1,1 Millionen Euro in die Kassen gespült. Es gehört zum Heidenheimer Modell. Kein Spieler wird zwanghaft festgehalten, sofern das Paket auch ein gutes für den FCH darstellt, so lautet das Credo von Sanwald, Jahr für Jahr. Bei Hüsing, den man natürlich halten wollte und entsprechend ein Angebot unterbreitet hatte, lautete die Begründung: „Aus wirtschaftlichen Gründen“. Auf deutsch: Der FCH war nicht bereit, sich auf die Gehaltsforderungen des Blondschopfs einzulassen. Keiner soll das Gehaltsgefüge sprengen. Leipertz ist ein verdienter Spieler in Heidenheim, sportlich aber spielte er in den vergangenen beiden Jahren keine Hauptrolle mehr, wenngleich er noch regelmäßig zu seinen Einsätzen gekommen ist.

Neu beim FCH ist dafür Jan-Niklas Beste, den man für rund 350 000 vom SV Werder Bremen verpflichtet konnte, der allerdings zuletzt an den Jahn in Regensburg ausgeliehen war. Der 23-Jährige hat unter Beweis gestellt, dass er in der 2. Liga Leistung bringen kann – und im Idealfall für den FCH funktioniert er sofort, kompensiert die Mohr-Lücke. Während Beste zunächst gesetzt sein dürfte, wird die Frage, wer in der Innenverteidigung auflaufen wird, die vielleicht spannendste in der Mannschaft sein. Kapitän Mainka ist natürlich gesetzt, wer aber kann in die Hüsing-Rolle schlüpfen? Vorsprung hat Tim Siersleben, der noch ein weiteres Jahr vom VfL Wolfsburg ausgeliehen ist und in der abgelaufenen Runde gezeigt hat, dass er funktioniert. Dazu hat der FCH noch Thomas Keller von Absteiger Ingolstadt verpflichtet sowie aus der 3. Liga, vom BVB II, Lennard Maloney. Die beiden können ebenfalls die Innenverteidiger-Position bekleiden. Wer das Rennen definitiv macht, das weiß nur Schmidt – aber das macht es zum Start ja nur zusätzlich spannend. Vor Rostock warnt Schmidt: „Das ist ein Team, das man schon im einstelligen Bereich erwarten kann, eine Mannschaft, die klar verstärkt wurde.“