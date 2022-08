FCH-Schlussmann Kevin Müller: „Irgendwann Bundesliga wäre sicherlich cool“

Bereits seit 2015 ist Kevin Müller beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Heidenheim unter Vertrag. Beim FCH ist der Rostocker die unangefochtene Nummer eins. Wenn er seinen Vertrag bis 2025 erfüllt hat, dürfte er sogar am Legendenstatus von Erol Sabanov rütteln. Redaktionsleiter Timo Lämmerhirt hat sich mit Müller nach den ersten fünf Spieltagen unterhalten und wollte unter anderem wissen, ob denn auch die Bundesliga irgendwann einmal das Ziel sein kann.

Es ist bei Euch fast in jedem Jahr das Gleiche: Leistungsträger verlassen den Verein, junge und entwicklungsfähige Spieler kommen dazu – an der Leistungsfähigkeit des FCH ändert sich dagegen nichts. Jetzt seid Ihr schon wieder Dritter. Wie macht Ihr das?

Das ist die Philosophie des 1. FC Heidenheim. Spieler, die sich bei uns in den Fokus spielen, können wir noch nicht in dem Maß halten, wie wir das manchmal vielleicht gerne würden. Umso wichtiger ist die Integration der neuen Spieler. Da legt der Trainer aber auch immer extrem Wert drauf. Und von Tag eins an versuchen wir als Mannschaft, die Jungs entsprechend abzuholen, um ihnen den Einstieg so leicht wie möglich zu machen, damit sie entsprechend ihre beste Leistung abrufen können. Wir versuchen stets, ein angenehmes Klima zu schaffen.

Du bist schon lange dabei, mittlerweile 31 Jahre jung, vor allem aber auch Führungsspieler. Nimmst Du die Neuzugänge manchmal an die Hand und erzählst ihnen, wie der Hase läuft an der Brenz?

(lacht). Ja, das mache ich aber im Verborgenen. Es ist auch meine Aufgabe, die Jungs an uns heranzuführen. Da sind dann meist junge Spieler dabei, zu denen ich mich ja leider nicht mehr zählen darf (lacht). Die Jungs sollen wissen, dass es bei uns auch Spaß macht, dass sie sich wohlfühlen können. Dadurch können sie dann ihre beste Leistung bei uns zeigen. Am Ende des Tages aber sind die Spieler dafür natürlich selbst verantwortlich.

Faszinierend ist aber, dass es die Spieler aus unteren Ligen schaffen, beim FCH in der 2. Liga stark zu performen, Teil der Mannschaft werden...

Ja, bei einem liegt eine Liga dazwischen, bei manchen sogar zwei. Das ist dann schon ein Riesenunterschied, den man in fünf oder sechs Wochen Vorbereitung eigentlich nicht so einfach kompensieren kann. Normalerweise kann man in dieser Zeit diesen Unterschied nicht ausgleichen.

Aber: Es gibt genügend Beispiele aus der eigenen Mannschaft, die auch zwei Ligen nahezu mühelos weggesteckt haben, angefangen bei Kapitän Patrick Mainka bishin zu Adrian Beck, den Ihr erst im Sommer aus der Regionalliga vom SSV Ulm verpflichtet hattet.

(schmunzelt) Ja, er macht es zurzeit super, das stimmt. Er bringt seine Stärken, die er hat, derzeit super auf den Platz und hilft uns damit extrem weiter. Er ist insgesamt ein Spielertyp, der uns gut tut. Er bringt Kreativität mit, trifft schnelle Entscheidungen auf dem Platz und kann auch mal ein oder zwei Spieler ausspielen.

Der FCH entwickelt sich von Jahr zu Jahr weiter. Das führt zwangsläufig dazu, dass auch Du Dich weiterentwickeln musstest, oder?

Ja, das stimmt. Das ist aber auch der Anspruch an mich selbst als Sportler. So eine Entwicklung ist eigentlich nie beendet, sonst bräuchte man ja auch nicht mehr ins Training zu gehen. Wenn man keine Lust mehr hat, sich zu quälen und weiterzuentwickeln, dann ist der Moment gekommen, an dem man aufhören sollte mit dem Profisport. Unser Trainer sagt immer: Stillstand ist Rückschritt – und das stimmt. Die anderen schlafen ja auch nicht und die Qualität wird stets besser.

Um es zu konkretisieren: Vergleiche Dich doch mal selbst mit dem Kevin Müller aus dem Jahr 2015. Was hat sich bei Dir verändert beziehungsweise verbessert?

Ich hoffe erst einmal, dass ich mich im sportlichen Bereich etwas weiterentwickelt habe. Das ist das Wichtigste, denn daran werde ich letztlich gemessen. Ich denke aber auch, dass ich mich charakterlich weiterentwickelt habe. Ich übernehme Verantwortung und denke, dass ich für die jüngeren Spieler auch Vorbild sein kann. Aber: Leading by example – Man kann von den jüngeren Spielern nichts einfordern, was man selbst nicht umsetzt. Das muss ich aber nicht immer ansprechen, da gehe ich lieber mit gutem Beispiel voran.

Der FCH ist de facto nicht mehr der kleine Zweitligist von nebenan, längst kein Underdog mehr. Ihr tretet mittlerweile in Hamburg dominant auf oder spielt Ex-Bundesligisten wie Arminia Bielefeld, wie Sonntag noch gesehen, an die Wand. Dadurch hat sich Dein Spiel häufig außerhalb des Sechzehners verlagert, fast wie der Libero früher. Das hättest Du vermutlich 2015 noch nicht in der Form spielen können, oder?

(schmunzelt) Wahrscheinlich nicht. Aber ich hatte das Glück, dass ich mich mit unserer Spielphilosophie mitentwickeln durfte. Ganz extrem wurde es, als Dorschi bei uns war (Niklas Dorsch, jetzt FC Augsburg, d. Red.). Da gab es Spiele, in denen ich keinen einzigen langen Ball spielen musste. Unser Spiel hat sich schon stark verändert. Wir fliegen nicht mehr unter dem Radar, wie vielleicht vor ein paar Jahren noch. Ja, auch mein Spiel hat sich extrem geändert.

Jetzt bist Du 31 Jahre alt, hast noch einen Vertrag bis 2025, dann bist du 34. Das klingt nach Karriereende in Heidenheim...

Erst einmal ist es sehr schön, dass der Verein einem so lange das Vertrauen schenkt. Wir sind super angekommen in Heidenheim, fühlen uns sehr wohl. Mein Kleiner geht hier zur Schule, kickt beim FCH in der Jugend, meine Frau arbeitet in Heidenheim. Mein Sohn ist schon mehr Schwabe als Norddeutscher. Aber im Fußball sollte man nie etwas ausschließen, weil es einfach so schnelllebig ist. Wenn in drei Jahren etwas Interessantes kommt, dann muss ich mich damit sicherlich beschäftigen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, hier noch einmal zu verlängern, weil ich das Projekt Heidenheim mega spannend finde. Bis dahin vergeht aber noch ein wenig Zeit.

Bleiben wir kurz in der Zukunft. 2025 hast Du zehn Jahre FCH hinter Dir. Stehen dann in Deiner Vita auch Bundesligaspiele zu Buche?

Das hoffe ich. Das Ziel heißt bei uns ja Weiterentwicklung. In den vergangenen Jahren waren wir häufig in Schlagdistanz. Am Ende dann haben immer ein paar Prozent gefehlt. An diesen Prozentpunkten arbeiten wir. Wer 2. Liga spielt, der möchte auch Bundesliga spielen. Egal, ob etabliert oder soeben erst aufgestiegen. Hoch wollen doch alle irgendwie. Und es ist doch legitim, wenn ich sage, dass es mein Ziel ist, irgendwann mal Bundesliga spielen zu wollen. Nichtsdestotrotz rufen wir das als Verein nicht als Ziel aus. Aber irgendwann wäre das sicher cool.