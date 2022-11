FCH springt nach „überragendem“ 3:0 über Paderborn auf den dritten Rang

„So sehen Sieger aus!“ – Mit diesem Gesang sind die Kicker des 1. FC Heidenheim nach einem 3:0 (1:0) gegen den SC Paderborn von ihrer Osttribüne empfangen worden. Nicht zu Unrecht, hatten diese Kicker doch ijn den 90 Minuten zuvor der besten Offensive der Liga nicht den Hauch einer Chance gelassen. Der Lohn ist nicht nur von den Rängen gekommen, auch die Tabelle können sie sich am der Brenz nun ausschneiden. Durch den Sieg gegen den Dritten hat man nun dessen Platz eingenommen – und kann dort an diesem Spieltag auch nicht mehr verdrängt werden. „Wir haben eine überragende Leistung gezeigt“, sagte FCH-Trainer Frank Schmidt nach diesem Erfolg über den Tabellendritten.

Als wäre Theuerkauf niemals weg gewesen

FCH-Trainer Frank Schmidt ist zum Wechseln gezwungen gewesen, sein Toptorjäger Tim Kleindienst musste eine Gelbsperre absitzen. Statt einen Eins-zu-Eins-Tausch entschied sich Schmidt dazu, den formstarken Denis Thomalla aus dem offensiven Mittelfeld in die Spitze zu beordern, im Mittelfeld wurde dadurch Platz frei für Routinier Norman Theuerkauf, der an diesem 15. Spieltag tatsächlich erst sein Startelf-Debüt in dieser Saison feiern durfte. Er spielte, als sei er nie weg gewesen, gab der Mannschaft neben Lennard Maloney die nötige Kompaktheit, vor allem im Zentrum.

Kevin Sessa zu schnell für Paderborn – Beste mit viel Gefühl

Die Heidenheimer traten von Beginn an souverän auf, ließen die Gäste überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Zweimal noch wurde Denis Thomalla rechtzeitig geblockt (7., 10. Minute), das Eckenverhältnis von 6:0 zur Pause sprach dieselbe Sprache, die sich auch auf dem Platz darstellte: Heidenheimer Dominanz. Dann ging es ganz schnell, Kevin Sessa schnappte sich das Leder in der eigenen Hälfte, lief über den gesamten Platz und passte auf Jan-Niklas Beste. Dieser ließ den Paderborner Jannias Heuer mühelos stehen und schob das Leder überlegt in die rechte Ecke zum 1:0 (33.). Der SCP trat in der Offensive nur einmal in Erscheinung. Als Tim Siersleben einen Zweikampf gegen Sirlord Conteh verlor und dieser in der Mitte den Ex-Heidenheimer Robert Leipertz suchte. Dieser wurde aber am Fünfmeterraum geblockt, FCH-Schlussmann Kevin Müller nahm den Ball locker auf (41.). Randnotiz: Leipertz, vergangene Woche noch Doppeltorschütze gegen den HSV, fand ebenfalls kaum statt in dieser Partie.

Gefährlichster Paderborner ist dre Heidenheimer Jonas Föhrenbach

Paderborns Trainer Lukas Kwasniok war sauer, er wurde laut in der Halbzei, wie er hinterher fast schon resigniert einräumen sollte („Das war das erste Mal in der Saison, dass ich richtig laut werden musste, weil ich keinen anderen Ausweg gesehen habe“). Für Conteh kam Marcel Mehlem in die Partie und in den nächsten 20 Minuten sah es zunächst so aus, als wenn Paderborn vielleicht noch einmal zurück in die Partie kommen könnte. Der gefährlichste Torschuss der Gäste kam allerdings von einem Heidenheimer. Einen Pass von Leipertz bugsierte Jonas Föhrenbach schließlich über das Tor (53.). Doch der FCH übernahm allmählich wieder das Kommando, Theuerkauf scheiterte nach einer weiteren Ecke mit seinem Schuss am Kopf von Heuer (72.), dann aber machte es Adrian Beck ganz stark auf der linken Seite. Den Ball zurückerobert, dribbelte er in den Strafraum und flankte auf den zweiten Pfosten. Hier war Thomalla artistisch zur Stelle, bugsierte das Leder an die Latte. Von dort titschte der Ball an SCP-Schlussman Leopold Zingerle und ins Tor – 2:0 (78.). In der Schlussminute durfte dann noch einmal Beste seinem Namen alle Ehre machen. Einen klugen Diagonalball des eingewechselten Christian Kühlwetters nahm er auf, sprintete in kleinen Schritten Richtung Strafraum und schloss mit einem Schuss aus rund 18 Metern zum 3:0 ab (90.+1).

Kwasniok: Paderborn ist kein Spitzenteam

122,18 Kilometer sind die Heidenheimer in dieser Partie gelaufen, also noch mehr als im persönlichen Schnitt (120), die Paderborner kamen auf 113,7 Kilometer. Kwasniok flüchtete sich in Sarkasmus: „Auch in der Höhe absolut verdient. Das war heute relativ leichtes Spiel für den 1. FC Heidenheim, der heute auf einen sehr pomadigen Gegner getroffen ist.“ Der FCH ist auf den dritten Platz geklettert, darf sich aber gar nicht so lange darüber freuen, denn bereits an diesem Mittwoch gastiert der FCH beim SV Sandhausen. Kwasniok hat dazu noch ein Urteil über sein Team gefällt: „Heute hat man gesehen, dass wir keine Spitzenmannschaft sind, auch wenn uns das immer ind en Mund gelegt wird. Wenn du neun Kilometer weniger als Heidenheim läufst, dann hast du hier auch keine Chance.